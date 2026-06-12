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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी की बढ़ी मुसीबत, साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर

ममता बनर्जी की बढ़ी मुसीबत, साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें सत्ता गंवाने के बाद लगातार बढ़ती जा रही है. अब उनके खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 03:45 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें सत्ता गंवाने के बाद लगातार बढ़ती जा रही है. अब उनके खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है. उनपर कोलकाता के धर्मतला इलाके में धरने के दौरान ममता बनर्जी की ओर की गई टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि बीते 9 मार्च को धर्मतला में ममता बनर्जी ने भड़काऊ भाषण दिया जोकि समाज में वैमनस्य फैलाने वाला था और साम्प्रदायिक सौहाद्र बिगाड़ने वाला था.

 

अपडेट जारी है... 

Published at : 12 Jun 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
MAMATA BANERJEE FIR On Mamata Banerjee
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