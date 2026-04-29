‘ममता के गुंडे बंगाल के वोटर नहीं...’, सुवेंदु को जब लोगों ने घेरा तो लगाए ‘जय बांग्ला’ के नारे

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Elections: ‘ममता के गुंडे बंगाल के वोटर नहीं...’, मतदान के बीच बूथ निरीक्षण के लिए पहुंचे सुवेंदु अधिकारी, लोगों ने घेरा, लगाए ‘जय बांग्ला’ के नारे

West Bengal Elections: ‘ममता के गुंडे बंगाल के वोटर नहीं...’, मतदान के बीच बूथ निरीक्षण के लिए पहुंचे सुवेंदु अधिकारी, लोगों ने घेरा, लगाए ‘जय बांग्ला’ के नारे

West Bengal Assembly Elections: भवानीपुर और नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदू भाई लोग मुझे वोट कर रहे हैं और घुसपैठ करके बंगाल आए बांग्लादेशी मुसलमान यहां हंगामा कर रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 29 Apr 2026 04:49 PM (IST)
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West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में 142 विधानसभा सीटों के लिए आज बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को दूसरे चरण का मतदान जारी है. इस बीच विधानसभा में नेता विपक्ष और भवानीपुर के साथ नंदीग्राम सीट से भाजपा के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के समर्थकों ने उन्हें घेर कर उन पर हमला किया है.

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी मतदान के दौरान भवानीपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पोलिंग बूथ पर निरीक्षण करने के लिए गए थे. उन्होंने कहा कि जैसे ही वे मतदान केंद्र पर निरीक्षण के लिए पहुंचे, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) और ममता बनर्जी के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें हमला कर दिया. इस दौरान टीएमसी के समर्थकों ने जोरों-शोर से जय बांग्ला के नारे भी लगाए.

यह भी पढे़ंः वोटिंग के बीच शुभेंदु अधिकारी को किसने घेरा? लगाए जय बांग्ला के नारे, BJP नेता बोले- 'मैं चुप था, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ...'

बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हंगामा- सुवेंदु अधिकारी

भवानीपुर और नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने पोलिंग बूथ के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी के गुंडों ने बूथ नंबर- 217 पर उन पर हमला किया है. ये लोग पश्चिम बंगाल के मतदाता नहीं है, बल्कि ये सभी बाहरी लोग है. उन्होंने कहा, ‘हिंदू भाई लोग मुझे वोट कर रहे हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करके बंगाल आए मुसलमान यहां हंगामा कर रहे थे. ये सभी हंगामा करने वाले वही बांग्लादेशी मुसलमान थे, जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘हिंदू भाइयों और बहनों के ऊपर मुसलमान लोग अत्याचार कर रहा है. पुरे राज्य में में अभी मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने आदेश दिया है कि चार से ज्यादा लोग जहां खड़े रहेंगे, वहां सीपीएफ कार्रवाई करेगी.’

घटना का वीडियो आया सामने

भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से जुड़े इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नेता विपक्ष को बड़ी संख्या में लोगों ने घेरा हुआ है. इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के घेरे में मौजूद सुवेंदु अधिकारी विरोध करने वाले लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ‘मारो, मुझे मारो.’

यह भी पढ़ेंः West Bengal Voting: बंगाल की 142 सीटों पर बंपर वोटिंग, सामने आया 3 बजे तक का आंकड़ा, जानें कहां हुआ सबसे ज्यादा मतदान

Published at : 29 Apr 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari BJP West Bengal Assembly Elections 2026
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