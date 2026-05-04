पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद सोमवार (4 मई) को वोटों की गिनती चल रही है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है. भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुरुआती रुझानों पर कहा कि हिंदू मतदाओं ने एकतरफा मतदान किया है. जबकि मुस्लिम वोटर बंट गया. उन्होंने भाजपा की जीत का भी दावा किया.

सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा को रुझानों में मिली बढ़त पर बात करते हुए कहा, 'भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. पहले राउंड के वोटों की गिनती के बाद हम लोग 135 सीट पर आगे चल रहे हैं. भवानीपुर से हम चुनाव जीतेगें. 10 राउंड के बाद हम आगे हो जाएंगे. हिन्दू वोटर्स ने एकतरफा मतदान किया है. नंदीग्राम को भवानीपुर में दोहरा जाएंगे. मुस्लिम वोट बंटा है. इस बार चुनाव पिछली बार की तरह नहीं गया है. एंटी इनकबेंसी लहर कम चल रहा है.'

रुझानों में बीजेपी का दबदबा, टीएमसी को लग सकता है झटका

बंगाल विधानसभा चुनाव की सीटों की बात करें तो सुबह 10.10 बजे तक भाजपा ने 145 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी 97 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं अन्य पार्टियां भी 3 सीटों पर आगे हैं. भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी आगे चली रही हैं.

चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े की बात करें तो सुबह 10.18 बजे तक भाजपा बंगाल में 48 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि टीएमसी 26 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं अन्य पार्टियां 2 सीटों पर आगे चल रही हैं. भाजपा दिनहाटा, गोसाबा, झाड़ग्राम, बाघमुंडी, बंकुरा, मांटेश्वर, दुर्गापुर पूर्व और आसनसोल दक्षिण में आगे है.

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