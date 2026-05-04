(Source: ECI/ABP News)
West Bengal Election Results 2026: 'हिन्दुओं ने किया एकतरफा मतदान, मुस्लिम वोटर...', बंगाल चुनाव नतीजों के रुझानों पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान
West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती चल रही है. रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है. इसको लेकर सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद सोमवार (4 मई) को वोटों की गिनती चल रही है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है. भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुरुआती रुझानों पर कहा कि हिंदू मतदाओं ने एकतरफा मतदान किया है. जबकि मुस्लिम वोटर बंट गया. उन्होंने भाजपा की जीत का भी दावा किया.
सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा को रुझानों में मिली बढ़त पर बात करते हुए कहा, 'भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. पहले राउंड के वोटों की गिनती के बाद हम लोग 135 सीट पर आगे चल रहे हैं. भवानीपुर से हम चुनाव जीतेगें. 10 राउंड के बाद हम आगे हो जाएंगे. हिन्दू वोटर्स ने एकतरफा मतदान किया है. नंदीग्राम को भवानीपुर में दोहरा जाएंगे. मुस्लिम वोट बंटा है. इस बार चुनाव पिछली बार की तरह नहीं गया है. एंटी इनकबेंसी लहर कम चल रहा है.'
#ResultsOnABP | बंगाल: रुझानों में हुमायूं कबीर रेजीनगर सीट पर आगे— ABP News (@ABPNews) May 4, 2026
LIVE देखें - https://t.co/csf2q5E3Lx
LIVE पढ़ें - https://t.co/63jlJflBiS#ElectionResults2026 #AssemblyElections2026 #ElectionResults @romanaisarkhan @Rakeshshukla_7 pic.twitter.com/UhMPjKOpRx
रुझानों में बीजेपी का दबदबा, टीएमसी को लग सकता है झटका
बंगाल विधानसभा चुनाव की सीटों की बात करें तो सुबह 10.10 बजे तक भाजपा ने 145 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी 97 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं अन्य पार्टियां भी 3 सीटों पर आगे हैं. भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी आगे चली रही हैं.
चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े की बात करें तो सुबह 10.18 बजे तक भाजपा बंगाल में 48 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि टीएमसी 26 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं अन्य पार्टियां 2 सीटों पर आगे चल रही हैं. भाजपा दिनहाटा, गोसाबा, झाड़ग्राम, बाघमुंडी, बंकुरा, मांटेश्वर, दुर्गापुर पूर्व और आसनसोल दक्षिण में आगे है.
यह भी पढ़ें : Election Results 2026: चुनाव आयोग का पहला आधिकारिक रुझान, जानें बंगाल-असम से लेकर केरल तक कौन आगे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL