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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Election Results 2026: रुझानों में BJP को दो-तिहाई बहुमत, उखाड़ फेंकी ममता की 15 साल की सत्ता, जानें ताजा हाल

West Bengal Election Results 2026: रुझानों में BJP को दो-तिहाई बहुमत, उखाड़ फेंकी ममता की 15 साल की सत्ता, जानें ताजा हाल

Bengal Election Results: बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है. 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की कुर्सी छिन गई है. रूझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 04 May 2026 01:00 PM (IST)
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West Bengal Results 2026 BJP in Majority: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं. बंगाल में इस बार बीजेपी का कमल खिल गया है. रुझानों में बीजेपी ने दो तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है. जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) सौ सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है. बीजेपी ने इस बार ममता की 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका है.

ताजा रूझानों के मुताबिक, बीजेपी 194 सीटों पर आगे है, जबकि ममता की टीएमसी सिर्फ 91 सीटों पर ही बढ़त बना पाई है. अन्य 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं. राज्य में  विधानसभा की 293 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 147 है.

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भवानीपुर सीट पर ममता की बढ़त बरकरार

विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को जारी मतगणना में शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद दक्षिण कोलकाता की चर्चित भवानीपुर सीट पर ममता ने बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पर मजबूत बढ़त बना ली है. इस सीट पर शुरुआत में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी.

BJP कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्रीराम के नारे

रुझानों में बीजेपी के बढ़त बनाने के बीच पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में उसके प्रदेश मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया. कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लिए ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में और टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और राहगीरों को भी मिठाइयां बांटीं.

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जीत के बाद विजय रैली की अनुमति नहीं

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल ने कहा कि उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाने के लिए किसी भी विजय रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती बिल्कुल सही तरीके से जारी है और राज्य में हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है. 

सीईओ अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आज किसी भी प्रकार की विजय रैली की अनुमति नहीं दी जाए. ये विजय जुलूस कल से निकाले जा सकेंगे. हम चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते और सभी से शांत रहने और शांति बनाए रखने की अपील करते हैं.’’ उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को विजय रैलियां निकालने के लिए स्थानीय थानों से अनुमति लेनी होगी.

Published at : 04 May 2026 12:45 PM (IST)
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