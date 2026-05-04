पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन पर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है. साथ ही उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को लेकर भी अपनी बात रखी है. बंगाल में 4 मई को आ रहे चुनाव परिणाम पर अमित शाह ने खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है.

उन्होंने कहा कि बंगालवासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को ऐसा सबक सिखाया है, जिसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूल नहीं पाएंगी. बंगाल ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व पर यह विश्वास जताया है, हम निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेंगे.

उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, कविगुरु टैगोर, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की पावन भूमि बंगाल का खोया गौरव लौटाने और 'सोनार बांग्ला' के स्वप्न को साकार करने के लिए भाजपा दिन-रात एक कर देगी.

कार्यकर्ताओं को समर्पित की बंगाल की जीत

शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा को मिली यह ऐतिहासिक जीत हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है. यह उन परिवारों के धैर्य की जीत है, जिन्होंने हिंसा सहकर भी भगवा ध्वज नहीं छोड़ा.

उन्होंने कहा कि भाजपा की शून्य से आज प्रचंड बहुमत तक पहुंचने की इस कठिन यात्रा में जिन कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, हिंसा झेली, यातनाएं सहीं और फिर भी विचारधारा के पथ से डिगे नहीं, उन सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों को नमन करता हूं. बंगाल की जनता ने इस प्रचंड बहुमत से भाजपा के उन सभी शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी है.

शाह बोले- यह मोदी जी पर भरोसे की जीत है

इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत अन्य नेताओं का आभार व्यक्त किया. साथ ही कहा कि बंगाल के कोने-कोने में डटे हर एक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं. बंगाल की जनता को कोटि-कोटि नमन.

उन्होंने कहा कि यह प्रचंड जनादेश भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों के संरक्षकों को बंगाल की जनता का करारा जवाब है. यह TMC के ‘भय’ के ऊपर नरेंद्र मोदी पर ‘भरोसे’ की जीत है. मेरे जैसे हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए यह गर्व का क्षण है कि गंगोत्री में माँ गंगा के उद्गम से लेकर गंगासागर आज हर जगह भाजपा का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है.

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