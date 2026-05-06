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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Violence: बंगाल में हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन! 80 लोग गिरफ्तार, बिना इजाजत जुलूस पर रोक, पुलिसवाले भी नहीं बचेंगे

Bengal Violence: बंगाल में हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन! 80 लोग गिरफ्तार, बिना इजाजत जुलूस पर रोक, पुलिसवाले भी नहीं बचेंगे

Kolkata Police: कोलकाता पुलिस ने 80 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान उन्होंने अफवाहों से दूर रहने और बिना अनुमति जुलूस न निकालने की अपील की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 06 May 2026 01:59 PM (IST)
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कोलकाता में चुनाव के बाद माहौल को शांत बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है. कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने साफ कहा है कि लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. उन्होंने बताया कि पुलिस हर स्थिति पर नजर रख रही है और जहां भी गड़बड़ी की कोशिश होगी, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

कमिश्नर ने कहा कि न्यूटाउन इलाके में जो घटना सामने आई है, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया गया है. उन्होंने बताया कि यह मामला दो गुटों के आपसी टकराव का है. इस दौरान कई जगहों से हथियार भी बरामद किए गए हैं. पुलिस का मानना है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है-पुलिस कमिश्नर

पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने यह भी बताया कि अब तक कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे. कमिश्नर ने कहा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और पुलिस इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रही है. जश्न और जुलूस को लेकर भी पुलिस ने साफ नियम बनाए हैं. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकता. अगर कोई बिना अनुमति के जुलूस निकालता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने खास तौर पर कहा कि जश्न के दौरान जेसीबी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा. अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी.

जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी

जेसीबी से जुड़ी एक घटना पर उन्होंने कहा कि इस मामले को नियंत्रित किया गया है और आगे जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. जो पुलिस अधिकारी उस समय मौके पर मौजूद थे और उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट आने के बाद कदम उठाए जाएंगे. इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी को उनका पालन करना होगा. कमिश्नर ने यह भी बताया कि शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कोलकाता में सीआरपीएफ की 65 कंपनियां तैनात हैं और 240 क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैयार हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ- पुलिस कमिश्नर 

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और लोगों ने बिना किसी डर के मतदान किया. कोई बड़ी हिंसा या धमकी की घटना सामने नहीं आई है, केवल कुछ छोटी घटनाएं हुई हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई है. एक हत्या की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यह मामला गैंगवार से जुड़ा है और इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है. इस मामले में भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. आखिर में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और किसी भी समस्या की स्थिति में सीधे पुलिस से संपर्क करें.

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Published at : 06 May 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Kolkata Police JCB WEST BENGAL
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