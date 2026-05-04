हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Election 2026: ममता बनर्जी को क्यों नहीं मिला बंगाल का साथ, कैसे अपना गढ़ तक नहीं बचा पाई? ये है बड़ी वजह

West Bengal Election 2026: ममता बनर्जी को क्यों नहीं मिला बंगाल का साथ, कैसे अपना गढ़ तक नहीं बचा पाई? ये है बड़ी वजह

West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी न राज्य बचा सकी, और न ही अपनी सीट. भवानीपुर विधानसभा में उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है. आखिर क्या कारण रहे ?

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 04 May 2026 10:10 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal Election Results 2026: 4 मई को ममता बनर्जी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. यहां उन्हें भवानीपुर विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है. उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है. 20 राउंड की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए हैं. शुभेंदु अधिकारी ने 15 हजार के बड़े मार्जिन से बीजेपी को हराया है.  

बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे. उन्हें कुल 73,463 वोट मिले हैं. वहीं ममता बनर्जी को 58,350 वोट मिले हैं. शुभेंदु ने ममता को 15113 वोटों से हराया है. आखिर किन वजह से ममता बनर्जी ने यह चुनाव गंवा दिया है. आइए जानते हैं. इस सीट पर जब काउंटिंग शुरू हुई तो रुझानों में ही ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला बना हुआ था.

क्या रहे ममता की हार के बड़े कारण?

ममता बनर्जी की हार के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है, उनका 15 साल का शासन. इसमें 15 साल बाद सत्ता विरोधी लहर ने ममता बनर्जी की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा गैर बंगाली वोटर्स की नाराजगी भी इस सीट से उनकी हार का कारण बनी है. साथ ही सुभेंदु अधिकारी से उन्हें कड़ी टक्कर मिली है. पिछली बार भी नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें पटखनी दी थी. 

वोटर्स के बदलते मिजाज और दागदार होती ममता की छवि

इसके अलावा ममता सरकार के खिलाफ वोटर्स के बदलते मिजाज और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भी ममता बनर्जी की छवि दागदार हुई. इससे वोटर्स ने उनके खिलाफ जाने का फैसला किया. इस चुनाव में बड़ी संख्या में वोटर्स वोट डालने बाहर निकले. इसके अलावा 15 साल की सत्ता के दौरान पैदा हुई ऊब भी शामिल है. 

गैर बंगाली आबादी में बढ़ता असंतोष

भवानीपुर में गैर बंगाली आबादी काफी ज्यादा है. ऐसे में उनके भीतर पनपे असंतोष से ममता बनर्जी का पारंपरिक वोट बैंक खतरे में पड़ गया. उनकी पार्टी पर बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों ने लोगों में उनके भरोसे को कम किया. उनकी स्थिति विधानसभा में काफी कमजोर साबित हुई. 

सुभेंदु अधिकारी ने जमीनी स्तर पर दी चुनौती

इस सीट पर बीजेपी ने जबरदस्त जमीनी स्तर पर कार्य किया. उन्हें सुभेंदु अधिकारी ने कड़ी चुनौती पेश की. स्थानीय वार्डों में टीएमसी विरोधी भावनाओं को एकजुट किया. महिला मतदाताओं में भी ममता के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला. यहां की महिलाओं में सुरक्षा और स्थानीय शासन को लेकर भी असंतोष चरम पर रहा. इसके अलावा स्थानीय चुनावों में भी टीएमसी कई वार्डों में पीछे नजर आई. 

यह भी पढ़ें : Election Results 2026 LIVE: बंगाल में शानदार जीत की ओर BJP, 100 के नीचे आई TMC, तमिलनाडु में TVK ने लहराई 'विजय' पताका!

Published at : 04 May 2026 10:08 PM (IST)
Tags :
Bhawanipur NEWS MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
West Bengal Election 2026: ममता बनर्जी को क्यों नहीं मिला बंगाल का साथ, कैसे अपना गढ़ तक नहीं बचा पाई? ये है बड़ी वजह
ममता बनर्जी को क्यों नहीं मिला बंगाल का साथ, कैसे अपना गढ़ तक नहीं बचा पाई? ये है बड़ी वजह
इंडिया
West Bengal Election Result 2026: सत्ता तो छोड़िए, सीट तक नहीं बचा पाईं ममता बनर्जी, भवानीपुर में शुभेंदु ने दोहराया नंदीग्राम पार्ट-2
सत्ता तो छोड़िए, सीट तक नहीं बचा पाईं ममता बनर्जी, भवानीपुर में शुभेंदु ने दोहराया नंदीग्राम पार्ट-2
इंडिया
Bhabanipur Election Result 2026 LIVE: ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में शुभेंदु की बड़े अंतर से जीत, बोले- पूरा हिन्दू हो गया पोलराइज
LIVE: ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में शुभेंदु की बड़े अंतर से जीत, बोले- पूरा हिन्दू हो गया पोलराइज
इंडिया
West Bengal Election Result 2026 Live: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी-शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन
Live: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी-शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
West Bengal Election: Mamta Banerjee क्यों हारी ? TMC समर्थक ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह!
West Bengal Result: TMC नेता का TV पर ड्रामा, बीच डिबेट भागे Sanjay Sarkaar? | TMC Vs BJP | Suvendu
West Bengal Result: 13वें राउंड के बाद ममता बनर्जी कितने वोटों से आगे! | BJP Vs TMC | Bhowanipore
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
ट्रेंडिंग
बंगाल में बदलती हवा! ‘झालमुड़ी vs मछली भात’ पर सियासी जश्न का संग्राम, सोशल मीडिया पर छिड़ी मजेदार बहस
बंगाल में बदलती हवा! ‘झालमुड़ी vs मछली भात’ पर सियासी जश्न का संग्राम, सोशल मीडिया पर छिड़ी मजेदार बहस
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दिखा 50 साल पुराना नजारा, पहले ही तोड़ चुके MGR का ये रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दोहरा पाएंगे MGR का इतिहास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
आईपीएल 2026
निकोलस पूरन ने 16 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास, वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा
निकोलस पूरन ने 16 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास, वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा
महाराष्ट्र
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget