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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Election 2026: बंगाल में दूसरे चरण की निर्णायक वोटिंग के बीच PM मोदी-अमित शाहने लोगों को क्या मैसेज दिया, जानें

West Bengal Election 2026: बंगाल में दूसरे चरण की निर्णायक वोटिंग के बीच PM मोदी-अमित शाहने लोगों को क्या मैसेज दिया, जानें

West Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान जारी है. इस बीच बीजेपी नेता अमित शाह ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 10:17 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसर चरण के लिए बुधवार (29 अप्रैल 2026) को मतदान जारी है. इस बार 142 सीट पर वोटिंग की जा रही है. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से मतदान करने की अपील की. उन्होंने लिखा कि बंगाल को भय, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के शासन से मुक्त करने के लिए दूसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं, विशेषकर माताओं, बहनों और युवाओं से अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें. आपका एक वोट बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने के साथ-साथ महिलाओं को सुरक्षा देने का माध्यम बनेगा. बंगाल के युवाओं के सपनों को सिर्फ एक ऐसी सरकार ही पूरा कर सकती है, जिसके पास विकास का विजन भी हो और घुसपैठियों को चुन-चुन कर बाहर करने की संकल्प शक्ति भी हो. सोनार बांग्ला’ के लिए रिकॉर्ड मतदान करें.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण न केवल राज्य के दक्षिणी जिलों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की असली परीक्षा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता के दरवाजे खोलने का निर्णायक मौका भी साबित हो सकता है. कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्व बर्धमान के मतदान केंद्रों के बाहर सुबह सात बजे से मतदाताओं की लंबी कतारें लग गईं. पहले चरण में जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ को बरकरार रखने की कोशिश की, वहीं अंतिम चरण में मुकाबला तृणमूल के सबसे मजबूत गढ़ में है.

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प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी की अपील

प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता से बुधवार (29 अप्रैल 2026) को हो रहे दूसरे चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में अपना वोट डालने की अपील की. मोदी ने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया. पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के तहत 142 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है. मोदी ने एक संदेश में कहा, ‘‘आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण है. देश के एक सजग नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करें. विशेष रूप से यह जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह हम न केवल भारतवर्ष के नवनिर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं, बल्कि एक समर्थ और समृद्ध राष्ट्र की नींव को और मजबूत कर सकते हैं.’’  पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा की 152 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हुआ था.

ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर नजर

सत्तारूढ़ पार्टी TMC ने 2021 में इन 142 सीट में से 123 पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा को केवल 18 और इंडियन सेकुलर फ्रंट (ISF) को एक सीट मिली थी. यह गणित बताता है कि भाजपा इस चरण को अपनी असली परीक्षा क्यों मान रही है. दक्षिण बंगाल में पैठ बनाए बिना, राज्य में सत्ता हासिल करने का रास्ता बहुत कठिन है. इस चुनावी मुकाबले का केंद्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ भवानीपुर है. यहां उनका सामना विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से हो रहा है.  दूसरे चरण में 1.57 करोड़ महिलाओं और 792 ट्रांसजेंडर समेत कुल 3.21 करोड़ पात्र मतदाता हैं. मतदान 41,001 केंद्रों पर हो रहा है, जिनकी वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है. निर्वाचन आयोग ने सात जिलों में केंद्रीय बलों की 2,321 कंपनियां तैनात की हैं, जिनमें कोलकाता में सबसे अधिक 273 कंपनियां तैनात हैं. इसके अलावा, 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं, जबकि मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है.

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Published at : 29 Apr 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election BJP AMIT SHAH West Bengal Election 2026 WB Election 2026
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