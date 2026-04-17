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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Elections 2026: 2344 प्रतिशत किसकी बढ़ गई संपत्ति? बंगाल चुनाव के प्रत्याशियों की प्रॉपर्टी के चौंकाने वाले आंकड़े, जानें किसके पास कितना पैसा

West Bengal Elections 2026: 2344 प्रतिशत किसकी बढ़ गई संपत्ति? बंगाल चुनाव के प्रत्याशियों की प्रॉपर्टी के चौंकाने वाले आंकड़े, जानें किसके पास कितना पैसा

West Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव के पहले चरण में कई प्रमुख उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि की घोषणा की है. इस बार एक प्रत्याशी ऐसा भी है जिसकी संपत्ति 2344 प्रतिशत बढ़ गई.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 17 Apr 2026 10:10 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन ने 2021 के विधानसभा चुनावों में 67 करोड़ रुपये की संपत्ति होने की घोषणा की थी और अब पांच साल बाद, 2026 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने 133 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का उल्लेख किया है. पांच सालों में हुसैन की संपत्ति लगभग दोगुना बढ़ी है और इसी के साथ वह 2026 के चुनाव में सबसे धनी उम्मीदवारों में शामिल हैं.

संपत्ति में इजाफे के मामले में वह अकेले नहीं है. भाजपा के पुरुलिया विधायक सुदीप कुमार मुखर्जी इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं. उनकी संपत्ति 2021 के 45 लाख रुपये से बढ़कर 2026 में 11 करोड़ रुपये पहुंच गई है, यानी संपत्ति में 2,344 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई प्रमुख उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि की घोषणा की है. उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज से दोबारा चुनाव लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस के कृष्ण कल्याणी की संपत्ति 2021 में लगभग 5.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026 में 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. यह अंतर उनकी संपत्ति में 247 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है.

तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मानस रंजन की दोगुना बढ़ी संपत्ति

पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सबांग से चुनाव लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मानस रंजन भुनिया ने 2021 के मुकाबले इस बार अपनी संपत्ति के दोगुना होकर 15 करोड़ रुपये होने का उल्लेख किया है. इसके विपरीत, निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की चल संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है.

नंदीग्राम सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे और दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कड़ी चुनौती का सामना कर रहे भाजपा नेता के 2026 के चुनाव शपथपत्र से पता चलता है कि उनकी आय 2020-21 में लगभग 8.13 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 17.38 लाख रुपये हो गई है. हालांकि, शुभेंदु अधिकारी ने अपनी चल संपत्ति लगभग 24.57 लाख रुपये घोषित की है, जो 2021 में दर्ज किए गए 59.31 लाख रुपये से कम है.

सुकुमार राय की संपत्ति में 300 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी

भाजपा के सुकुमार राय, जो कूचबिहार उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, की संपत्ति में 300 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भाजपा के चिन्मय देब बर्मन (तूफानगंज सीट) और तृणमूल कांग्रेस के बहारमपुर उम्मीदवार सुब्रत मैत्रा जैसे उम्मीदवारों की संपत्ति में 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. हालांकि, सभी उम्मीदवारों की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि दर्ज नहीं की गई है.

अधिकारी के अलावा, कालिम्पोंग से भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार रुडेन सादा लेपचा, सुती से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार इमानी बिस्वास तथा भाजपा के मोयना सीट से उम्मीदवार व क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा ने 2021 की तुलना में अपनी संपत्ति में गिरावट का उल्लेख किया है. ये आंकड़े, चुनाव आयोग को प्रस्तुत किए गए स्व-घोषित शपथपत्रों पर आधारित हैं, जो 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में दोबारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं.

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगा केस, दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

Published at : 17 Apr 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
TMC West Bengal BJP West Bengal Election 2026
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