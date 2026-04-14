राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आरोप लगाया कि सरकार ने देश के हितों से समझौता किया है और यहां तक कहा कि 'मोदी देशभक्त नहीं, देशद्रोही हैं.'

ट्रेड डील पर बड़ा आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि इस समझौते के जरिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका के हाथों में सौंप दी गई है. उनका दावा है कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में आकर यह फैसला लिया है, जिससे देश को नुकसान होगा.

कृषि और उद्योग पर खतरे की बात

उन्होंने चेतावनी दी कि इस डील से भारत का कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा. साथ ही अगर अमेरिकी सामान बड़ी मात्रा में भारत में आया, तो छोटे और मध्यम उद्योग बंद हो सकते हैं, जिससे रोजगार पर भी बड़ा असर पड़ेगा.

डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश का डेटा भी अमेरिका को सौंप दिया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि किसी भी देश की ताकत उसके डेटा पर निर्भर करती है.

9.5 लाख करोड़ रुपये की खरीद का दावा

उन्होंने कहा कि सरकार ने अमेरिका से करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये के सामान खरीदने का वादा किया है. उनके मुताबिक, इससे भारतीय बाजार में अमेरिकी सामान 'सुनामी' की तरह आएगा और स्थानीय उद्योगों को नुकसान होगा.

बंगाल को होगा 'डबल नुकसान'

राहुल गांधी ने कहा कि इस डील का असर पश्चिम बंगाल पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहां पहले से ही उद्योग कमजोर हैं. उन्होंने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाया कि उसने रोजगार देने के वादे पूरे नहीं किए.

बेरोजगारी पर ममता सरकार पर निशाना

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है.

बीजेपी-RSS पर संविधान को लेकर हमला

राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर आरोप लगाया कि वे 'नफरत भरी सोच' के जरिए संविधान को कमजोर कर रहे हैं और चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं.

वोटर लिस्ट पर भी उठाए सवाल

उन्होंने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया और कहा कि जहां भी बीजेपी और RSS को मौका मिलता है, वे संविधान के खिलाफ काम करते हैं.