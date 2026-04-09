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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकथित स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो पर भड़के हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी को दिया चैलेंज, कहा- हिम्मत है तो...

कथित स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो पर भड़के हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी को दिया चैलेंज, कहा- हिम्मत है तो...

West Bengal Election 2026: टीएमसी ने हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो जारी कर उनपर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है. हुमायूं कबीर ने कहा कि TMC राजनीतिक रूप से उनका सामना नहीं कर पा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 08:54 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने पर गुरुवार (9 अप्रैल 2026) को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद छिड़ गया. वीडियो में वह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से संबंध होने और विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के प्रयासों का कथित तौर पर दावा करते नजर आ रहे हैं. टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के साथ कबीर की कथित निकटता के दावों की ईडी से जांच की मांग की.

स्टिंग ऑपरेशन AI से बनाया गया: हुमायूं कबीर

आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने कहा, 'यह वीडियो पूरी तरह से AI के जरिए बनाया गया है. तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक रूप से मेरा सामना नहीं कर पा रही है. TMC मुझसे और मेरे राजनीतिक दल से डर गई है. असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो गठबंधन हुआ है, उससे भी डर गई है इसलिए मेरे खिलाफ AI वीडियो बनाकर फैलाया जा रहा है. 

हुमायूं कबीर ने TMC को दिया चैलेंज

उन्होंने कहा, 'अगर उनमें ताकत है तो साबित करें कि मेरी किन-किन बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग हुई है, कोई सांठगांठ हुई है. अगर साबित कर दें तो मैं मान लूंगा. अगर साबित नहीं कर पाए तो कुणाल घोष, बॉबी हाकिम, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज करूंगा और उन्हें उचित सजा दिलवाऊंगा. AI वीडियो बनाकर पूरे मुस्लिम समाज का अपमान करने और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई है. मुस्लिम वोट ममता बनर्जी से दूर हो गया है. हुमायूं कबीर के समर्थन में आज मुसलमान बोल रहे हैं इसलिए डरकर उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची जा रही है.'

TMC ने कहा कि बीजेपी के साथ 1000 करोड़ की डील 

हुमायूं कबीर ने कहा, 'स्टिंग ऑपरेशन में तो बॉबी हाकिम को पैसे लेते हुए देखा गया था, उसका क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो सबूत दें. यह प्रतीक जैन और अभिषेक बनर्जी का खेल है, तरह-तरह की साजिशें की जा रही हैं. जितनी भी कोशिश कर लें, बच नहीं पाएंगे. AI वीडियो बनाकर हुमायूं कबीर को बदनाम नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें मुसलमानों से दूर किया जा सकता है.'

वीडियो में कथित तौर पर कबीर यह कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनकी रणनीति सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने के इर्द-गिर्द केंद्रित है. वीडियो में, उन्होंने कथित तौर पर योजना को अंजाम देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के सौदे के हिस्से के रूप में अग्रिम के रूप पर 200 करोड़ रुपये प्राप्त करने का जिक्र किया है.

ये भी पढ़ें : असम चुनावी माहौल में बेहद ही शानदार तस्वीर, एक साथ बैठकर गोगोई-गोस्वामी ने चाय पर की चर्चा

Published at : 09 Apr 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
TMC Humayun Kabir MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026
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