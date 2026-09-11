TMC के बागी सांसदों को झटका! बंगाल के निकाय चुनाव को लेकर BJP का बड़ा फैसला

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आगामी निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है. यह खबर तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को झटका दे सकती है. भाजपा ने राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी (एनसीपीआई) के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया गया है. टीएमसी के बागी नेताओं ने एनसीपीआई बनाई थी, लेकिन अब वे निकाय चुनाव में भाजपा के साथ नजर नहीं आएंगे. वहीं दूसरी ओर दावा किया जाता है कि एनसीपीआई भाजपा के एनडीए का हिस्सा है.

भाजपा का निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है. पार्टी विधानसभा चुनावों में मिली आसान जीत के बाद कोलकाता और हावड़ा में एक अहम चुनावी परीक्षा की तैयारी कर रही है. कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के चुनाव दुर्गा पूजा उत्सव के बाद होने की संभावना है. परिसीमन के बाद दोनों नगर निगमों बड़ा बदलाव आया है.

एनसीपीआई को लेकर क्या बोले बंगाल भाजपा अध्यक्ष

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है. हम कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव में अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे भी. दिल्ली में एनसीपीआई हमारे साथ हो सकती है, लेकिन दिल्ली और कोलकाता के बीच करीब 1500 किलोमीटर का फासला है.' उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के समीकरण बंगाल में भी बनें, ऐसा जरूरी नहीं है.

टीएमसी की हार ने बढ़ाया भाजपा का आत्मविश्वास

भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी. उसने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बुरी तरह हराया था. इसी वजह से पार्टी आत्मविश्वास से भरी है और निकाय चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की तैयारी में है. पार्टी के संयोजक नितेश तिवारी ने भी इस मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि केएमसी में भाजपा के पास लगभग कुछ भी नहीं था. लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में कोलकाता की ज्यादातर सीटों पर लोगों ने भाजपा को वोट दिया.

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