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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC के बागी सांसदों को झटका! बंगाल के निकाय चुनाव को लेकर BJP का बड़ा फैसला

TMC के बागी सांसदों को झटका! बंगाल के निकाय चुनाव को लेकर BJP का बड़ा फैसला

भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अहम फैसला लिया है. वह चुनावी मैदान में अकेले उतरने की तैयारी में है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 11 Sep 2026 11:07 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आगामी निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है. यह खबर तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को झटका दे सकती है. भाजपा ने राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी (एनसीपीआई) के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया गया है. टीएमसी के बागी नेताओं ने एनसीपीआई बनाई थी, लेकिन अब वे निकाय चुनाव में भाजपा के साथ नजर नहीं आएंगे. वहीं दूसरी ओर दावा किया जाता है कि एनसीपीआई भाजपा के एनडीए का हिस्सा है. 

भाजपा का निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है. पार्टी विधानसभा चुनावों में मिली आसान जीत के बाद कोलकाता और हावड़ा में एक अहम चुनावी परीक्षा की तैयारी कर रही है. कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के चुनाव दुर्गा पूजा उत्सव के बाद होने की संभावना है. परिसीमन के बाद दोनों नगर निगमों बड़ा बदलाव आया है.

एनसीपीआई को लेकर क्या बोले बंगाल भाजपा अध्यक्ष

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है. हम कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव में अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे भी. दिल्ली में एनसीपीआई हमारे साथ हो सकती है, लेकिन दिल्ली और कोलकाता के बीच करीब 1500 किलोमीटर का फासला है.' उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के समीकरण बंगाल में भी बनें, ऐसा जरूरी नहीं है. 

टीएमसी की हार ने बढ़ाया भाजपा का आत्मविश्वास

भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी. उसने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बुरी तरह हराया था. इसी वजह से पार्टी आत्मविश्वास से भरी है और निकाय चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की तैयारी में है. पार्टी के संयोजक नितेश तिवारी ने भी इस मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि केएमसी में भाजपा के पास लगभग कुछ भी नहीं था. लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में कोलकाता की ज्यादातर सीटों पर लोगों ने भाजपा को वोट दिया.

यह भी पढ़ें : VIP काफिला नहीं, एक ही बस से जाएंगे सभी मुख्यमंत्री, BRICS पर बड़ा फैसला

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 11 Sep 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
TMC West Bengal BJP India
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