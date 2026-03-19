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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Election 2026: हैशटैग की जंग में BJP vs TMC आमने-सामने, सोशल मीडिया पर ‘डिजिटल महाभारत’, नया चुनावी हथियार

West Bengal Election 2026: हैशटैग की जंग में BJP vs TMC आमने-सामने, सोशल मीडिया पर ‘डिजिटल महाभारत’, नया चुनावी हथियार

West Bengal Election 2026: 2026 का बंगाल चुनाव डिजिटल रणनीति का सबसे बड़ा टेस्ट होगा. सोशल मीडिया अब सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि जनमत बनाने का मुख्य माध्यम बन गया है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 19 Mar 2026 03:22 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा अब मैदान या मंच नहीं, बल्कि सोशल मीडिया बन चुका है. राजनीतिक दलों के लिए हैशटैग सिर्फ ट्रेंडिंग शब्द नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) दोनों ही डिजिटल नैरेटिव के जरिए जनता के मन और वोट दोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. चुनावी राजनीति के इस नए दौर में हर पोस्ट, हर ट्रेंड और हर डिजिटल अभियान का सीधा असर जमीन की राजनीति पर पड़ रहा है. यही वजह है कि बंगाल में चुनावी जंग अब हैशटैग के जरिए भी लड़ी जा रही है.

BJP की रणनीति: बदलाव और पहचान का डिजिटल संदेश

BJP ने अपने चुनावी अभियान में बदलाव और शासन के मुद्दों को केंद्र में रखा है. पार्टी के मुख्य डिजिटल नारे में #PaltanoDorkarChaiBJPSorkar और #BanchteChaiBJPTai जैसे हैशटैग शामिल हैं. ये संदेश सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन और शासन के खिलाफ असंतोष को हवा देने की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं. बदलाव के व्यापक नैरेटिव को मजबूत करने के लिए #BanglaChaiPoriborton और #AsolPoriborton जैसे हैशटैग लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इसका मकसद यह दिखाना है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ जनभावना बन रही है और जनता ‘वास्तविक परिवर्तन’ चाहती है.

चुनावी मोर्चेबंदी के लिए BJP ने #MissionBengal2026 और #RoadToWriters2026 जैसे हैशटैग के जरिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को डिजिटल रूप से सक्रिय करने की कोशिश की है. Writers’ Building तक सत्ता का रास्ता दिखाने वाला यह अभियान पार्टी के दीर्घकालिक राजनीतिक लक्ष्य को भी दर्शाता है. इसके साथ ही पहचान आधारित राजनीति को साधने के लिए #JusticeForHindus और #RespectAdivasis जैसे हैशटैग भी प्रमुखता से सामने आए हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी धार्मिक और सामाजिक पहचान के मुद्दों को भी चुनावी विमर्श में प्रमुखता देना चाहती है.

विकास और केंद्र-राज्य समन्वय के मुद्दे को उभारने के लिए #DoubleEngineForBengal और #SonarBangla2026 जैसे हैशटैग BJP के डिजिटल नैरेटिव का हिस्सा बने हुए हैं. पार्टी इस संदेश के जरिए यह दिखाना चाहती है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार से विकास की रफ्तार तेज होगी.

TMC का जवाब: क्षेत्रीय गौरव और महिला सुरक्षा पर फोकस

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने अपने डिजिटल अभियान को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि और क्षेत्रीय पहचान के इर्द-गिर्द केंद्रित किया है. पार्टी के मुख्य हैशटैग में #BanglaNijerMeyekeiChay, #DidiAgain और #BanglaWithDidi शामिल हैं. इनका उद्देश्य ममता बनर्जी को ‘बंगाल की अपनी बेटी’ के रूप में पेश करना और भावनात्मक जुड़ाव बनाना है.

BJP के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक संदेश देने के लिए TMC ने #BJPHataoBanglaBachao, #BJPExposed और #NoVoteToBJP जैसे हैशटैग को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाया है. इससे यह स्पष्ट है कि पार्टी चुनाव को सीधे BJP बनाम TMC की लड़ाई के रूप में पेश करना चाहती है. महिलाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को उभारने के लिए #NariSuraksha और #BetiBachao जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह रणनीति राज्य में महिला वोटरों के बीच भावनात्मक और राजनीतिक संदेश दोनों को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है.

इसके साथ ही शासन और क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे पर TMC #BanglarGorboMamata और #BanglarUnnayan जैसे हैशटैग के जरिए अपनी उपलब्धियों को सामने रख रही है. पार्टी का उद्देश्य यह दिखाना है कि विकास और पहचान दोनों ही उसके शासन की प्राथमिकता रहे हैं. चुनावी गति और जनसमर्थन का माहौल बनाने के लिए #VoteForTMC और #BanglaDecides जैसे हैशटैग भी लगातार ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है.

डिजिटल जंग का असर: वोटरों तक पहुंचने का नया रास्ता

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 का बंगाल चुनाव डिजिटल रणनीति के लिहाज से अब तक का सबसे आक्रामक चुनाव साबित हो सकता है. सोशल मीडिया के जरिए तैयार किया जा रहा यह नैरेटिव न सिर्फ समर्थकों को सक्रिय करता है, बल्कि तटस्थ वोटरों को भी प्रभावित करता है. हैशटैग की यह लड़ाई सिर्फ ट्रेंडिंग का खेल नहीं, बल्कि जनमत निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है. छोटे वीडियो, ग्राफिक्स और वायरल पोस्ट के जरिए राजनीतिक संदेश अब तेजी से लोगों तक पहुंच रहे हैं. चुनाव से पहले दोनों दलों का यह डिजिटल आक्रामक रुख साफ संकेत देता है कि आने वाले महीनों में सियासी टकराव और तेज होगा. बंगाल का चुनाव अब सिर्फ बैलेट बॉक्स की लड़ाई नहीं, बल्कि डिजिटल धारणा की भी परीक्षा बन चुका है.

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 19 Mar 2026 03:22 PM (IST)
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