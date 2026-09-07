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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामां दुर्गा के 11 हाथ पर बवाल, बंगाल विज्ञापन पर भड़की TMC बोली…

मां दुर्गा के 11 हाथ पर बवाल, बंगाल विज्ञापन पर भड़की TMC बोली…

पश्चिम बंगाल सरकार के एक विज्ञापन में मां दुर्गा को 11 भुजाओं के साथ दिखाया गया है, जिसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है. टीएमसी ने परंपराओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 07 Sep 2026 06:50 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दुर्गापूजा को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसे लेकर राजनीति गरमा गई है. इस विज्ञापन में मां दुर्गा को 10 की जगह 11 भुजाओं के साथ दिखाया गया, जिस वजह से राज्य में नया विवाद खड़ा हो गया है. इस विज्ञापन में मिलन मेला में होने वाली पूजा कमेटियों की बैठक की जानकारी दी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने की भी संभावना है.

टीएमसी नेता का राज्य सरकार पर तंज

कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और शहर की पुलिस राज्य के सूचना और संस्कृति विभाग के साथ मिलकर इस बैठक का आयोजन कर रही है. बैठक का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का सबसे बड़ा त्योहार सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए. इस विज्ञापन को लेकर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने तंज कसते हुए कहा कि साल 2026 में मां दुर्गा की भुजाओं की संख्या बढ़ जाती है तो ये मामला पेचीदा रूप ले सकता है. उन्होंने कहा, सरकारी विज्ञापन में मां दुर्गा को ‘एकादश भुजा’ वाली के रूप में दिखाया गया है, जबकि पारंपरिक रूप से उन्हें ‘दस भुजा’ वाली के रूप में दर्शाया जाता है. शास्त्रों के अनुसार, एक हाथ कम किए जाने की जरूरत है.'

मां दुर्गा के मूल स्वरूप से न हो छेड़छाड़: TMC

उन्होंने पोस्ट के साथ सरकारी विज्ञापन की तस्वीर शेयर की, जिसमें मां दुर्गा के चित्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें भी प्रकाशित की गई थीं. उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, 'हम रोजाना अलग-अलग तरह की आचार-संहिता के बारे में सुनते हैं. अगर 2026 में मां दुर्गा की भुजाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो मामला पेचीदा रूप ले सकता है. कृपया संबंधित विभाग को तुरंत निर्देश दें कि वह मां दुर्गा के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न करे.' 

जिम्मेदार लोगों पर करें कार्रवाई: रिजु दत्ता

TMC के पूर्व प्रवक्ता रिजु दत्ता ने सीएम शुभेंदु अधिकारी से अपील करते हुए कहा कि जो लोग भी इस पोस्टर को बनाने के लिए जिम्मेदार है, उन्हें तुरंत नौकरी से निकालें. उन्होंने कहा, 'मां दुर्गा दशभुजा हैं, यानी उनके 10 हाथ हैं, 11 नहीं. पश्चिम बंगाल सरकार का एक आधिकारिक पोस्टर अखबारों में छपा और उसे छपने से पहले ठीक से चेक भी नहीं किया गया. मां दुर्गा और दुर्गा पूजा बहुत पवित्र हैं. बहुत ज्यादा सावधान रहें.'

टीएमसी ने कहा- बंगाली परंपरा का अपमान

तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी पोस्ट में कहा गया, 'मां दुर्गा और बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं को गलत तरीके से पेश किया जाना बेहद अपमानजनक है!' पोस्ट के मुताबिक, 'दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक भावना और बंगाल की धड़कन है. मां का घर लौटना लाखों बंगालियों के लिए एक पवित्र अवसर है. फिर भी, जो सरकार बंगाल की बात करने का दावा करती है, वह बंगाली संस्कृति, परंपराओं और उन त्योहारों से लगातार दूर होती दिख रही है, जो बंगाल की पहचान हैं.' 

TMC नेता सौगत रॉय ने कहा, 'जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थीं तो वह भी पूजा को लेकर बैठकें करती थीं. उसी तरह, मौजूदा मुख्यमंत्री भी अधिकारियों और सभी क्लबों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पूजा कमेटियां पूजा का आयोजन सुचारू रूप से कर पाएंगी.'

टीएमसी ने शुभेंदु और बीजेपी के अन्य नेताओं पर राज्य की परंपराओं से जुड़ाव न रखने का आरोप लगाया. पार्टी ने एक्स पर लिखा, 'बीजेपी बंगाली संस्कृति से इतनी अलग-थलग क्यों है कि मुख्यमंत्री की देखरेख में सरकार को मां दुर्गा का गलत चित्र पेश करना और उन्हें कमतर दिखाना सही लगता है?'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 07 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Durga Puja WEST BENGAL SUvendu Adhikari
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