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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा

क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा

सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक मंच पर आने का मतलब ये नहीं है कि बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ कोई गठबंधन हो गया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 01 Nov 2026 09:23 PM (IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने एक सुर में चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा. चुनाव आयोग के कामकाज के मुद्दे पर सभी दल एक साथ नजर तो आए, लेकिन सीपीएम ने तृणमूल कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसे राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है. 

CPM नेता के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने रविवार (1 नवंबर 2026) को कहा कि दिल्ली में बीजेपी और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक मंच पर आने का मतलब ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ कोई गठबंधन हो गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से कथित तौर पर की गई वोट चोरी का विरोध करने वाले सभी लोग दिन में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में शामिल हुए.

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TMC के साथ गठबंधन को लेकर CPM का बयान

सुजन चक्रवर्ती ने कहा, ‘दिल्ली में बीजेपी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक साथ खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि कोलकाता में तृणमूल के साथ कोई गठबंधन होगा.' सीपीएम नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि स्थानीय स्तर पर सहयोग के बिना, गैर-बीजेपी दलों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम कितने सफल हो पाएंगे. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाने के लिए माकपा और तृणमूल एक साथ आ गए हैं.

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की देश बचाओ महारैली का आयोजन किया गया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई इस रैली में देशभर के प्रमुख विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर जुटे. रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और विपक्षी एकता पर जोर दिया.

लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी: ममता बनर्जी

उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी. ममता बनर्जी ने कहा, 'वे हमें कहते हैं कि घर से मत निकलो, उन्होंने हमें हाउस अरेस्ट किया. मैं कहती हूं कि जो लड़ते हैं, वह जिंदगी कमाते हैं. जो डरते हैं, वो मरते हैं. जो काफिर हैं, वे हर रोज डरते हैं. आने वाले समय का स्लोगन है, सेव इंडिया, सेव डेमोक्रेसी. सभी को मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 01 Nov 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
CPM WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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