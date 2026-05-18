‘अगर किसी ने पुलिस पर हाथ उठाया तो...’, बंगाल में पत्थरबाजों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘अगर किसी ने पुलिस पर हाथ उठाया तो...’, बंगाल में पत्थरबाजों को CM शुभेंदु अधिकारी की आखिरी चेतावनी

‘अगर किसी ने पुलिस पर हाथ उठाया तो...’, बंगाल में पत्थरबाजों को CM शुभेंदु अधिकारी की आखिरी चेतावनी

Suvendu Adhikari Warning: CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब वो दिन हवा हो गए, जब पुलिस घायल होती थी और पुलिस मंत्री एसी कमरे में बैठकर देखता था. मैं अब आखिरी वॉर्निंग दे रहा हूं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 May 2026 05:46 PM (IST)
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  • कश्मीर से तुलना कर कहा, यहां भी गुंडागर्दी रुकेगी.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार (18 मई, 2026) को कोलकाता के पार्क सर्कस में हुए हिंसक प्रदर्शन और पुलिस पर हुई पत्थरबाजी पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि मैं पुलिस मंत्री और राज्य के गृह मंत्री के तौर पर आखिरी वॉर्निंग दे रहा हूं. अगर इसके बाद किसी ने एक बार भी पुलिस पर हाथ उठाया, तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी.

राजधानी कोलकाता के पार्क सर्कस में रविवार (17 मई, 2026) की दोपहर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जिसमें तीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान सहित करीब 10 पुलिस वाले घायल हुए थे. पार्क सर्कस में बनी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की थी और इसके बाद कम से कम 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया.

पत्थरबाजों को शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी

इस घटना के अगले दिन सोमवार (18 मई, 2026) को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल पार्क सर्कस पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, ‘हमलोग यह समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों को होने की अनुमति नहीं देंगे. पुलिस मंत्री और होम मिनिस्टर के तौर पर मैं आखिरी वॉर्निंग दे रहा हूं, अगर इसके बाद किसी ने एक बार भी पुलिस पर हाथ उठाया, तो उसको सजा जरूर मिलेगी.’

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ‘अब आप लोग अपने कान खोलकर सुन लें. इसके बाद किसी ने ऐसा काम किया, तो मुझसे खराब पुलिस मंत्री कोई नहीं होगा. अब वो दिन हवा हो गए, जब पुलिस घायल होती थी और पुलिस मंत्री एसी कमरे में बैठकर देखता था.’

कश्मीर को लेकर क्या बोले शुभेंदु अधिकारी?

इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘कभी कश्मीर में भी पत्थरबाजी होती थी, लेकिन जब भारत सरकार ने धारा 370 और 35A को हटाया, तब से वहां भी पत्थरबाजी खत्म हो गई. अब वहां ऐसा कुछ नहीं होता है. पश्चिम बंगाल में भी लोगों को इसकी आदत पड़ गई थी, उन्हें लगता था कि सरकार और पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती है. पुलिस के अंदर भी पहले डर का माहौल होता था, लेकिन अब वो डर भाग गया है. यहां भी पत्थरबाजी को रोक दिया जाएगा. अब पुलिस जीरो टॉलरेंस के साथ कानूनी रूप से पूरी कार्रवाई कर रही है और बंगाल में हर तरह की गुंडागर्दी खत्म हो रही है.’

यह भी पढे़ंः '32 लाख वोट से जीती बीजेपी, 35 लाख को तो SIR में बाहर कर दिया', TMC ने की जांच की अपील तो SC बोला- हम आदेश...

Published at : 18 May 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Kolkata Bengal Police WEST BENGAL
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