‘अगर किसी ने पुलिस पर हाथ उठाया तो...’, बंगाल में पत्थरबाजों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कश्मीर से तुलना कर कहा, यहां भी गुंडागर्दी रुकेगी.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार (18 मई, 2026) को कोलकाता के पार्क सर्कस में हुए हिंसक प्रदर्शन और पुलिस पर हुई पत्थरबाजी पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि मैं पुलिस मंत्री और राज्य के गृह मंत्री के तौर पर आखिरी वॉर्निंग दे रहा हूं. अगर इसके बाद किसी ने एक बार भी पुलिस पर हाथ उठाया, तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी.

राजधानी कोलकाता के पार्क सर्कस में रविवार (17 मई, 2026) की दोपहर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जिसमें तीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान सहित करीब 10 पुलिस वाले घायल हुए थे. पार्क सर्कस में बनी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की थी और इसके बाद कम से कम 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया.

पत्थरबाजों को शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी

इस घटना के अगले दिन सोमवार (18 मई, 2026) को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल पार्क सर्कस पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, ‘हमलोग यह समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों को होने की अनुमति नहीं देंगे. पुलिस मंत्री और होम मिनिस्टर के तौर पर मैं आखिरी वॉर्निंग दे रहा हूं, अगर इसके बाद किसी ने एक बार भी पुलिस पर हाथ उठाया, तो उसको सजा जरूर मिलेगी.’

#WATCH | Kolkata: On yesterday's incident of stone pelting in Park Circus area, West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "Such incidents no longer occur in Kashmir. In Bengal, people had become accustomed to a certain laxity—they felt that the government would not take any action… pic.twitter.com/j0cvU5LLhO — ANI (@ANI) May 18, 2026

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ‘अब आप लोग अपने कान खोलकर सुन लें. इसके बाद किसी ने ऐसा काम किया, तो मुझसे खराब पुलिस मंत्री कोई नहीं होगा. अब वो दिन हवा हो गए, जब पुलिस घायल होती थी और पुलिस मंत्री एसी कमरे में बैठकर देखता था.’

कश्मीर को लेकर क्या बोले शुभेंदु अधिकारी?

इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘कभी कश्मीर में भी पत्थरबाजी होती थी, लेकिन जब भारत सरकार ने धारा 370 और 35A को हटाया, तब से वहां भी पत्थरबाजी खत्म हो गई. अब वहां ऐसा कुछ नहीं होता है. पश्चिम बंगाल में भी लोगों को इसकी आदत पड़ गई थी, उन्हें लगता था कि सरकार और पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती है. पुलिस के अंदर भी पहले डर का माहौल होता था, लेकिन अब वो डर भाग गया है. यहां भी पत्थरबाजी को रोक दिया जाएगा. अब पुलिस जीरो टॉलरेंस के साथ कानूनी रूप से पूरी कार्रवाई कर रही है और बंगाल में हर तरह की गुंडागर्दी खत्म हो रही है.’

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