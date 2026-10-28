'घर पर आराम करें और...', ममता बनर्जी पर CM शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वे घर पर आराम करें और चुनावी राजनीति से दूर रहें. इसके साथ ही उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला भी उठाया. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कथित 2 करोड़ रुपये की 'सुपारी' किसने दी थी. उनका इशारा टीएमसी नेतृत्व की ओर था.

शुभेंदु अधिकारी ने यह टिप्पणी तब की, जब चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ और शखरव सरकार विधानसभा में विधायक पद की शपथ ले रहे थे. ये दोनों इस महीने की शुरुआत में नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनावों में जीत के बाद भाजपा विधायक बने हैं.

'उन्हें चुनावी राजनीति से हट जाना चाहिए'

दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट अपने पास रखने और पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट छोड़ने के अपने फैसले का बचाव करते हुए अधिकारी ने कहा कि उन्होंने बनर्जी को उपचुनाव लड़ने का एक और मौका नहीं दिया है. उन्होंने आगे कहा कि अब उन्हें चुनावी राजनीति से हट जाना चाहिए.

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब हल्दिया नगरपालिका चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को रोकने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं से हल्दिया नगरपालिका की सभी 30 सीटों पर जीत के लिए पूरी ताकत से जुटने को कहा है.

हल्दिया नगरपालिका चुनाव को लेकर क्या कहा

शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हल्दिया में कटोरा लेकर खाली हाथ लौटाना है. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता व तृणमूल ने भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया है और अब उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिलना चाहिए.

बंगाल के सीएम ने कहा कि हल्दिया नगरपालिका चुनाव को लेकर वह एक-दो दिनों में बैठक करेंगे. शुभेंदु ने हल्दिया के कार्यकर्ताओं से चुनावी अभियान में पूरी तरह जुटने की अपील की. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी को सभी 30 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ना है और तृणमूल को कोई सीट जीतने नहीं देनी है.

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