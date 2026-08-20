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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामस्जिद-लाउडस्पीकर विवाद पर शुभेंदु अधिकारी बोले- 'सांप्रदायिक आग...'

मस्जिद-लाउडस्पीकर विवाद पर शुभेंदु अधिकारी बोले- 'सांप्रदायिक आग...'

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में लाउडस्पीकर को लेकर दाखिल पीआईएल को लेकर कहा कि राज्य में सांप्रदायिक आग भड़काने की नापाक कोशिश की गई.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 10:55 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में पूजा स्थलों से लाडस्पीकर हटाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान आया है. उन्होंने इसे सांप्रदायिक आग भड़काने की नापाक कोशिश करार दिया है.

शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार (19 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक आग भड़काने की नापाक कोशिश फिर से बुरी तरह नाकाम हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि मस्जिदों और पूजा-स्थलों से जबरदस्ती लाउडस्पीकर हटाने के दौरान पुलिस की ज्यादती का आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है. 

शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि याचिका खारिज करने का यह अहम आदेश पश्चिम बंगाल में उम्मीद, शांति और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता का संकेत है. शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं का भी बयान आया है.

क्या बोले फरहाद हकीम 
TMC नेता फरहाद हकीम ने बुधवार को कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारे अल्पसंख्यक विधायकों ने विपक्ष के नेता के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु  अधिकारी से मुलाकात की थी. हमारी मांग है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर चलाने की इजाजत दी जाए, जिस पर नियम बनाकर पाबंदी लगाई गई है.

इसके अलावा उन्होंने SIR को लेकर भी बयान दिया. टीएमसी नेता हकीम ने कहा कि कई इलाकों में SIR प्रक्रिया के दौरान नाम हटा दिए गए हैं, जिससे असली भारतीय नागरिक भी वोट नहीं दे पाए. उन्होंने कहा कि इसके जरिए असली नागरिकों के अधिकारों को भी छीना जा रहा है. असली भारतीय नागरिक अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं. टीएमसी नेता ने कहा कि हम इन मामलों को लेकर वकील से कानूनी सलाह ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम याचिका दायर करेंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Firhad Hakim WEST BENGAL SUvendu Adhikari
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