मस्जिद-लाउडस्पीकर विवाद पर शुभेंदु अधिकारी बोले- 'सांप्रदायिक आग...'

पश्चिम बंगाल में पूजा स्थलों से लाडस्पीकर हटाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान आया है. उन्होंने इसे सांप्रदायिक आग भड़काने की नापाक कोशिश करार दिया है.

शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार (19 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक आग भड़काने की नापाक कोशिश फिर से बुरी तरह नाकाम हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि मस्जिदों और पूजा-स्थलों से जबरदस्ती लाउडस्पीकर हटाने के दौरान पुलिस की ज्यादती का आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है.

The nefarious attempt to ignite communal flames in West Bengal has failed miserably. A Public Interest Litigation filed alleging Police excess on Mosques & other Places of Worship, by forced removal of loudspeakers has been dismissed by the Hon’ble Division Bench of Calcutta High… pic.twitter.com/jDay48r4B7 — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) August 19, 2026

शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि याचिका खारिज करने का यह अहम आदेश पश्चिम बंगाल में उम्मीद, शांति और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता का संकेत है. शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं का भी बयान आया है.

क्या बोले फरहाद हकीम

TMC नेता फरहाद हकीम ने बुधवार को कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारे अल्पसंख्यक विधायकों ने विपक्ष के नेता के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी. हमारी मांग है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर चलाने की इजाजत दी जाए, जिस पर नियम बनाकर पाबंदी लगाई गई है.

VIDEO | Kolkata: TMC leader Firhad Hakim says, “Our minority MLAs, along with our Leader of Opposition, met Suvendu Adhikari. Our demand was that mosque loudspeakers are not being allowed to operate... Secondly, in several areas, names have been deleted during the SIR process,… pic.twitter.com/ONHVc6iI8x — Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026

इसके अलावा उन्होंने SIR को लेकर भी बयान दिया. टीएमसी नेता हकीम ने कहा कि कई इलाकों में SIR प्रक्रिया के दौरान नाम हटा दिए गए हैं, जिससे असली भारतीय नागरिक भी वोट नहीं दे पाए. उन्होंने कहा कि इसके जरिए असली नागरिकों के अधिकारों को भी छीना जा रहा है. असली भारतीय नागरिक अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं. टीएमसी नेता ने कहा कि हम इन मामलों को लेकर वकील से कानूनी सलाह ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम याचिका दायर करेंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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