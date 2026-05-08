Suvendu Adhikari Oath: बंगाल में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, शुभेंदु अधिकारी लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ; जुटेगा फेमस हस्तियों का जमावड़ा
West Bengal Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है. शनिवार को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा. तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.
BJP First Govt Formation In Bengal: बंगाल में बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी पूरी कर ली है. साथ ही विधायक दल के नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को पहला बीजेपी मुख्यमंत्री बंगाल के लिए चुन लिया गया है. यह हाई प्रोफाइल समारोह शनिवार को 9 मई की सुबह 10 बजे होगा. आयोजन मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर किया जाएगा. इसी के साथ टीएमसी का 15 साल का राज्य में शासन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.
अब माना जा रहा है कि बंगाल में ऐतिहासिक तौर पर यह सबसे बड़ा राजनीतिक जमावड़ा हो सकता है. बीजेपी ने लगभग इस कार्यक्रम के लिए 1 हजार वीवीआईपी कार्ड और गणमान्य व्यक्तियों के लिए लगभग 9 हजार इनविटेशन कार्ड भेजे हैं. कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता जुटेंगे. इनके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं.
समारोह में बीजेपी ने इन्हें भेजा आमंत्रण कार्ड
बंगाल के इस शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार जो मेहमानों की लिस्ट है, उसे राजनीति से इतर रखा गया है. यह इंडस्ट्रियल और कल्चरल के जुड़ाव के साथ सोनार बांग्ला यानी स्वर्णिम बंगाल को कोशिशों को दर्शाती है. बीजेपी ने उद्योगपतियों में संजय बुधिया और सज्जन भंजका जैसे कारोबारी नेताओं को न्यौता भेजा है. साथ ही कल्चरल हस्तियों में से मशहूर डांसर और एक्ट्रेस ममता शंकर, लेखक, कलाकार और फिल्मी हस्तियों को आमंत्रित किया है. इनके अलावा कई जज और रिटायर्ड जज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. वहीं, बंगाल के प्रतिष्ठित परिवार, बंगाल की जानीमानी हस्तियों और अनुभवी राजनेताओं के परिवार को न्यौता भेजा है.
50 हजार से ज्यादा कुर्सियां और 20 एंट्री गेट बनाए गए
शपथ ग्रहण वाले मैदान पर 50 हजार से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई है. करीबन 4 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके अलावा 20 एंट्री गेट तैयार किए गए हैं. कोलकाता पुलिस ने 9 मई को एक बड़ी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इसमें VVIP आवागमन को बनाए रखने के लिए कई रास्तों और वाहनों को बैन कर दिया गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा. इसके साथ ही बीजेपी की कैबिनेट का गठन का होगा.
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Source: IOCL