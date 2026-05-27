बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मंत्री दिलीप घोष का अल्टीमेटम, बोले - खुद चले जाएं वरना...

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनने के साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है. सरकार ने राज्य में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की पॉलिसी के तहत होल्डिंग सेंटर (डिटेंशन सेंटर) बनाने का आदेश दिया. बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बीजेपी सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने भी निशाना साधा है.

'अवैध लोगों को अलग किया जाएगा'

मंत्री दिलीप घोष ने बुधवार (27 मई) को कहा कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी. घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'वे यहां पर क्यों रहेंगे? वे भारत में अवैध रूप से रहकर सारी सुविधाएं ले रहे हैं. सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. पिछली सरकार उन्हें यहां नागरिक और मतदाता बनाकर उनके वोट डलवाती थी और सारी सुविधाएं देती थी. अब ऐसा नहीं चलेगा और अवैध लोगों को अलग किया जाएगा.'

'खुद वापस लौट जाएं तो बेहतर'

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर वे खुद चले जाएं तो अच्छी बात है. इतने दिनों तक कमाया-खाया, उसके लिए शुक्रिया. नहीं तो सरकार को अपना काम करना पड़ेगा. दिलीप घोष ने जोर दिया कि राज्य के विकास के लिए विपक्षी दलों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी हितधारकों को साथ लेकर काम करना चाहती है.

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए, जिसके बाद बीएसएफ उनकी वापसी में मदद करेगी.

उधर नौ लोगों को होल्डिंग सेंटर में रखे जाने को लेकर खागेन मुर्मू ने कहा कि और लोग भी हो सकते हैं. यहां जितने भी घुसपैठिए छिपे हैं, सबको पकड़ा जाएगा. उनको ढूंढकर होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा. इसके बाद सरकार तय करेगी कि इनको कहां भिजवाना है. उन्होंने कहा कि जो टीएमसी का झंडा लेकर चला, अब सरकार बदलने पर भाजपा का झंडा लेकर चल रहा है, इनका कुछ नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि फेंसिंग हो जाने से घुसपैठियों पर लगाम लग जाएगी.

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