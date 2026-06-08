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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल सरकार में एक महीने पूर्ण होने पर CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, 179 पुलिस अधिकारियों का किया ट्रांसफर और प्रमोशन

बंगाल सरकार में एक महीने पूर्ण होने पर CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, 179 पुलिस अधिकारियों का किया ट्रांसफर और प्रमोशन

West Bengal Government: CM शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का बड़ा फैसला बंगाल की सत्ता में आने के करीब एक महीने के बाद लिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Jun 2026 07:10 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नई सरकार ने अपने करीब एक महीने के शासन पूरा करने के बाद सोमवार (8 जून, 2026) को एक बड़े प्रशासनिक आदेश की घोषणा की है. दरअसल, बंगाल सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत, राज्य के पुलिस बल में व्यापक स्तर पर तबादले और पुनर्नियुक्तियां करने का आदेश जारी किया है. इसी कड़ी में विभिन्न रैंकों और पदों पर तैनात कुल 179 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर और री-असानिंग की गई है.

बंगाल के गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

पश्चिम बंगाल सरकार के गृह और पर्वतीय कार्य मंत्रालय की ओर से सोमवार (8 जून, 2026) को जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस आदेश में एसडीपीओ रैंक से लेकर एसपी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस आईजी, IGP ट्रैफिक, IGP रेलवे, IG होम गार्ड, डायरेक्टर SVSPA से लेकर IGP STF के रैंकों तक पोस्टिंग की गई है.

वहीं, आदेश के मुताबिक, पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारियों के साथ बंगाल पुलिस सर्विस के कई पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन के तहत नई पोस्टिंग दी गई है, जिसमें 179 में से कुल 73 पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं. 

किन-किन अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी?

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बांकुरा रेंज के IGP आईपीएस राजेश कुमार यादव को पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्ट फोर्स (STF) के नए पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के रूप में तैनात किया है. इसके साथ, पश्चिम बंगाल ट्रैफिक पुलिस के IG आईपीएस गौरव शर्मा को भी एसटीएफ का IGP के रूप में नियुक्त किया गया है. जबकि मालदा रेंज के IGP आईपीएस दीप नारायण गोस्वामी को कोलकाता पुलिस का अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, IPS कुणाल अगरवाल को कोलकाता पुलिस के क्राइम विभाग के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. 

वहीं, IPS शंखा शुभ्रा चक्रवर्ती को IG होम गार्ड, आईपीएस फरहात अब्बास को IGP ट्रेनिंग, आईपीएस रानेंद्र नाथ बनर्जी को IGP IB, आईपीएस स्वापन सरकार को IGP ACB, आईपीएस मेहमूद अख्तर को IG ट्रैफिक, आईपीएस अजय कुमार ठाकुर को IGP CID, आईपीएस अर्नब घोष को IPS कोस्टल सिक्योरिटी, आईपीएस अरिंदम दत्ता चौधरी को IGP एडमिनिस्ट्रेशन, आईपीएस जॉय बिश्वास को IGP रेलवे, आईपीएस श्याम सिंह को IGP टेलीकॉम के पद पर नियुक्त किया गया है. 

यह भी पढ़ेंः 'TMC नेताओं के लिए दरवाजे बंद, चाय पिलाने का…' भाजपा नेता का बड़ा बयान

Published at : 08 Jun 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari West Bengal Government WEST BENGAL
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