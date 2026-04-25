‘कैसी भाषा बोल रहे गृह मंत्री’, अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी ने कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शाह ने टीएमसी गुंडों को जेल भेजने की धमकी दी।

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के टीएमसी कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका देने वाली धमकी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. चुनाव के बाद लोगों को उल्टा लटकाने की बात कहना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि वह अमित शाह के हिंसक टिप्णपियों के लिए उनके खिलाफ कानूनी मामला दायर करने जा रही हैं.

हुगली में बोलीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को हुगली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराने जा रहे हैं. एक गृह मंत्री के तौर पर वे इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं.’

#WATCH | Hooghly | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "We are going to file a legal case against Amit Shah for his violent remarks. As Home Minister, he cannot make such comments"



(Video Source: CM Mamata Banerjee social media) pic.twitter.com/E0nLUHv94L — ANI (@ANI) April 25, 2026

उन्होंने कहा, ‘भाजपा का ऐसा दबाव देने वाला रवैया पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को प्रभावित करने में नाकाम रहेगा. चुनाव के बाद लोगों को उल्टा लटकाने की बात कहना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. इस सोच और मानसिकता के साथ आप बंगाल को कभी भी जीत नहीं सकते हैं, कभी नहीं...!’

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या दिया था बयान?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बंगाल की जनता बमों और गोलियों का जवाब वोटों से देगी और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीताकर सत्ता में लाएगी. उन्होंने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस (TMC) के गुंडे अब बम धमाकों से पश्चिम बंगाल की जनता को डरा नहीं पाएंगे. बंगाल की जनता बमों का जवाब वोटों से और डर का जवाब भरोसे से देगी.’

शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार और माफिया राज बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार को अलविदा कह दे. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) सिंडिकेट और रिश्वतखोरी करने वालों को सबक सिखाने का जिम्मा उठाएगी.’ इसके बाद उन्होंने कहा, ‘मैं TMC के गुंडों को सलाह देता हूं कि वह अपने घरों में हीं रहें, नहीं तो हम उन्हें 4 मई को एक-एक करके उठाएंगे और जेल में डाल देंगे.’

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