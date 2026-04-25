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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Elections 2026: ‘कैसी भाषा बोल रहे गृह मंत्री’, अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी ने कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप

West Bengal Elections 2026: ‘कैसी भाषा बोल रहे गृह मंत्री’, अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी ने कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप

Mamata Banerjee on Amit Shah: ममता बनर्जी ने कहा कि BJP का दबाव देने वाला रवैया बंगाल के मतदाताओं को प्रभावित करने में नाकाम रहेगा. इस सोच और मानसिकता के साथ आप बंगाल को कभी भी जीत नहीं सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 Apr 2026 07:56 PM (IST)
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  • शाह ने टीएमसी गुंडों को जेल भेजने की धमकी दी।

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के टीएमसी कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका देने वाली धमकी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. चुनाव के बाद लोगों को उल्टा लटकाने की बात कहना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि वह अमित शाह के हिंसक टिप्णपियों के लिए उनके खिलाफ कानूनी मामला दायर करने जा रही हैं.

हुगली में बोलीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को हुगली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराने जा रहे हैं. एक गृह मंत्री के तौर पर वे इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘भाजपा का ऐसा दबाव देने वाला रवैया पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को प्रभावित करने में नाकाम रहेगा. चुनाव के बाद लोगों को उल्टा लटकाने की बात कहना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. इस सोच और मानसिकता के साथ आप बंगाल को कभी भी जीत नहीं सकते हैं, कभी नहीं...!’

यह भी पढ़ेंः दिल्ली चुनाव क्यों हार गई थी आम आदमी पार्टी? BJP में जाने के बाद राघव चड्ढा ने बताया सबसे बड़ा कारण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या दिया था बयान?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बंगाल की जनता बमों और गोलियों का जवाब वोटों से देगी और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीताकर सत्ता में लाएगी. उन्होंने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस (TMC) के गुंडे अब बम धमाकों से पश्चिम बंगाल की जनता को डरा नहीं पाएंगे. बंगाल की जनता बमों का जवाब वोटों से और डर का जवाब भरोसे से देगी.’

शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार और माफिया राज बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार को अलविदा कह दे. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) सिंडिकेट और रिश्वतखोरी करने वालों को सबक सिखाने का जिम्मा उठाएगी.’ इसके बाद उन्होंने कहा, ‘मैं TMC के गुंडों को सलाह देता हूं कि वह अपने घरों में हीं रहें, नहीं तो हम उन्हें 4 मई को एक-एक करके उठाएंगे और जेल में डाल देंगे.’

यह भी पढ़ेंः बंगाल चुनाव में लापरवाही पर ECI सख्त, 5 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड, मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी

Published at : 25 Apr 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MAMATA BANERJEE AMIT SHAH
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