पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि वह चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन जा रही हैं, जहां बंगाल से आए लोगों से मिलेंगी और दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी लेंगी. ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं.



‘रेड कार्पेट बनाम ब्लैक कार्पेट’ का आरोप

ममता बनर्जी ने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल आते हैं तो राज्य सरकार उनका रेड कार्पेट से स्वागत करती है, लेकिन जब बंगाल के लोग या जनप्रतिनिधि दिल्ली आते हैं तो उनके साथ 'ब्लैक कार्पेट' जैसा व्यवहार किया जाता है. उन्होंने इसे अपमानजनक और पक्षपातपूर्ण बताया.

दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस पर बंगाल के लोगों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पुलिस को संयम बरतना चाहिए और बंगाल से आए लोगों को परेशान करना बंद करना चाहिए. ममता ने दावा किया कि कई मामलों में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.

‘बीजेपी के टूल की तरह काम कर रहीं एजेंसियां’

ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस और देश की अन्य जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहीं, बल्कि बीजेपी के राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है.

#WATCH | Delhi | Arriving at the Banga Bhawan, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Look at what the Delhi Police is doing. We will not criticise them because it is not their fault... A bus full of Delhi Police has been brought here... We have a meeting at the Election… pic.twitter.com/0zn2C0hgHJ — ANI (@ANI) February 2, 2026

‘जरूरत पड़ी तो मैं खुद लड़ूंगी’

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अगर देश में कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता, तो वह खुद लड़ेंगी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी पूरी ताकत से मुकाबला करेगी. उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों के सम्मान और अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

बंग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस

ममता बनर्जी ने बताया कि बंग भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें पूरे मामले की जानकारी साझा की जाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग यह नहीं जानते कि बंगाल में और बंगाल के लोगों के साथ क्या हो रहा है.