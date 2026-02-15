BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री-निर्वाचित और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता Tarique Rahman को उनकी पार्टी की जीत पर फूल और मिठाइयां भेजीं.बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) के अनुसार, BNP मीडिया सेल के सदस्य अतिकुर रहमान रुमान ने गुलशन स्थित पार्टी चेयरमैन के राजनीतिक कार्यालय में यह उपहार स्वीकार किया.

ममता बनर्जी ने शुक्रवार (13 फरवरी 2026) को सोशल मीडिया मंच X पर बांग्लादेश की जनता और तारीक भाई को बधाई दी. उन्होंने पवित्र रमजान महीने से पहले शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश के सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और अग्रिम रमजान मुबारक. साथ ही तारीक रहमान, उनकी पार्टी और अन्य दलों को इस बड़ी जीत के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने यह भी आशा जताई कि भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण बने रहें.

My hearty congratulations, shubhonandan, to all my brothers and sisters, all the people, in Bangladesh. My advance Ramazan mubarak to all of them.



For this great victory, my congratulations to my Tarique-Bhai, his party, and all the parties. Pray, you all be well and happy.… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 13, 2026

नाजुक दौर में रिश्ते

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ समय से संवेदनशील माने जा रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री Sheikh Hasina के पद से हटने के बाद राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया है. हाल के महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई गई है.

प्रधानमंत्री मोदी को न्योता

सूत्रों के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi को तारीक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है. समारोह 17 फरवरी को निर्धारित है. हालांकि, जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के उस दिन मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होने की संभावना है, इसलिए उनके ढाका जाने की संभावना कम बताई जा रही है.

चुनाव परिणाम का गणित

350 सदस्यीय संसद के लिए हुए चुनाव में Bangladesh Nationalist Party के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 212 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया. वहीं Jamaat-e-Islami के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 77 सीटें मिलीं और वह विपक्ष की भूमिका में रहेगा.आधिकारिक आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं. इस चुनाव परिणाम और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियों ने भारत–बांग्लादेश संबंधों पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित कर दिया है. आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद की दिशा महत्वपूर्ण रहेगी.