Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन

ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन

कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी और टीएमसी के छात्र संगठन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यह केस हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर बीएनस के दर्ज किया गया है. जानें पूरा मामला.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Aug 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के टीएमसी छात्र परिषद के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया है. 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर संगठन के स्थापना दिवस प्रोग्राम के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है. 

पुलिस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए. पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की. ट्रैफिक में बाधा डाली. कोर्ट की तरफ से तय समय के बाद भी कार्यक्रम जारी रखा. मामला बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. 

बंगाल के मु्ख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर कोलकाता पुलिस ने हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, ममता बनर्जी और WBTMCP के आयोजकों ने कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है. पुलिस का आरोप है कि समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की. अफरातफरी का माहौल बनाया. कैथेड्रल रोड के एक हिस्सा पर ट्रैफिक बाधित किया.

मैंने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा है: शुवेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि स्टूडेंट इलेक्शन होंगे. हर जगह भगवा झंडे लहराएंगे. एबीवीपी हर जगह जीतेगी. इंतजार करते रहिए. गुंजाइश नहीं है. पश्चिम बंगाल का कोई भी देशभक्त नागरिक इस जाल में नहीं फंसेगा. क्या आपने आज नहीं देखा कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया. उनसे सड़क का एक हिस्सा खुला रखने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने पेड़ों के नीचे खड़े लोगों को बुला लिया. सड़क जाम कर दी. क्या किया? मैंने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने और खिलाफ हाईकोर्ट जाने को कहा है. 

इन धाराओं के तहत हुआ मामला दर्ज

पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मियों से धक्का मुक्की की. अफरातफरी का माहौल बनाया. कैथेड्रल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक बाधित किया. यह मामला बीएनएस की धाराओं 61(2)/223/125(a)/132/285 के तहत हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. कोलकाता हाईकोर्ट ने 28 अगस्त की मीटिंग के लिए साफ निर्देश दिए थे कि भीड़ 1500 लोगों की हो, और सड़क का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए खुला रखा जाए. लेकिन ममता बनर्जी और उनकी कानून तोड़ने की आदत, वे जनता को बैरिकेड तोड़ने और सड़क व ट्रैफिक जमा करने के लिए उकसाती हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
National News Political News Legal News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन
इंडिया
ब्रिक्स से पहले भारत का ‘जैवलिन दांव’, अमेरिका से मिसाइल डील के पीछे क्या है रणनीति?
ब्रिक्स से पहले भारत का ‘जैवलिन दांव’, अमेरिका से मिसाइल डील के पीछे क्या है रणनीति?
इंडिया
सुनेत्रा पवार ने अमित शाह को बांधी राखी, मुंबई एयरपोर्ट पर भावुक करने वाला पल
सुनेत्रा पवार ने अमित शाह को बांधी राखी, मुंबई एयरपोर्ट पर भावुक करने वाला पल
इंडिया
'हर संभव मदद के लिए तैयार भारत, हालात पर नजर', नेपाल के लिए बोले कीर्तिवर्धन सिंह
'हर संभव मदद के लिए तैयार भारत, हालात पर नजर', नेपाल के लिए बोले कीर्तिवर्धन सिंह
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान मर्डर केस में नया वीडियो, पीला पटका ओढ़े शख्स कौन?
अंकित बालियान मर्डर केस में नया वीडियो, पीला पटका ओढ़े शख्स कौन?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर! कौन हैं अयान अकरम, जिनकी टीम इंडिया में हुई एंट्री?
हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर! कौन हैं अयान अकरम, जिनकी टीम इंडिया में हुई एंट्री?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इंडिया
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
हेल्थ
Swine Flu: स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget