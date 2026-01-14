एक्सप्लोरर
पश्चिम बंगाल कैडर के IPS प्रवीण कुमार को मिली BSF की कमान, ITBP को भी मिला नया महानिदेशक
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के नए महानिदेशकों की नियुक्ति कर दी है. पश्चिम बंगाल कैडर के IPS प्रवीण कुमार को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है, जबकि हरियाणा कैडर के आईपीएस शत्रुजीत कपूर को ITBP की जिम्मेदारी सौंपी गई है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
