पश्चिम बंगाल कैडर के IPS प्रवीण कुमार को मिली BSF की कमान, ITBP को भी मिला नया महानिदेशक

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के नए महानिदेशकों की नियुक्ति कर दी है. पश्चिम बंगाल कैडर के IPS प्रवीण कुमार को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है, जबकि हरियाणा कैडर के आईपीएस शत्रुजीत कपूर को ITBP की जिम्मेदारी सौंपी गई है.