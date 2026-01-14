हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल कैडर के IPS प्रवीण कुमार को मिली BSF की कमान, ITBP को भी मिला नया महानिदेशक

पश्चिम बंगाल कैडर के IPS प्रवीण कुमार को मिली BSF की कमान, ITBP को भी मिला नया महानिदेशक

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Jan 2026 10:40 PM (IST)
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और  इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के नए महानिदेशकों की नियुक्ति कर दी है. पश्चिम बंगाल कैडर के IPS प्रवीण कुमार को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है, जबकि हरियाणा कैडर के आईपीएस शत्रुजीत कपूर को ITBP की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 14 Jan 2026 10:40 PM (IST)
