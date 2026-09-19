गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापहले नंदीग्राम फिर रेजीनगर, उपचुनाव से बाहर हुईं ममता, TMC के साथ कैसे हुआ खेल?

पहले नंदीग्राम फिर रेजीनगर, उपचुनाव से बाहर हुईं ममता, TMC के साथ कैसे हुआ खेल?

पश्चिम बंगाल में छह अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव से ममता बनर्जी के खेमे की सीधी चुनावी चुनौती खत्म हो गई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में छह अक्टूबर को होने वाले दो विधानसभा उपचुनावों से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले खेमे की चुनावी चुनौती खत्म हो गई है. पहले नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपना नामांकन वापस लिया और इसके बाद रेजीनगर से उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने भी मैदान छोड़ दिया. रेजीनगर में नामांकन वापसी के बाद अब दोनों सीटों पर ममता खेमे का कोई उम्मीदवार नहीं है.

नंदीग्राम में संचिता प्रधान डे के नामांकन वापस लेने के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का एलान किया था. इसके कुछ घंटे बाद ही मिलन प्रधान को 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े पुराने हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट था. कांग्रेस और ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि पुलिस कार्रवाई को कानून के तहत बताया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
कर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई
कर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई
इंडिया
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
इंडिया
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
इंडिया
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत

नंदीग्राम में पहले क्या हुआ?

नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले खेमे ने संचिता प्रधान डे को उम्मीदवार बनाया था. शुक्रवार को उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया. इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा की. रिपोर्टों के अनुसार, नामांकन वापसी से पहले संचिता प्रधान डे ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात भी की थी.

ममता के कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने के कुछ घंटे बाद मिलन प्रधान की गिरफ्तारी की खबर सामने आई. पुलिस ने उन्हें 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण आंदोलन से जुड़े पुराने हत्या मामले में गिरफ्तार किया. कांग्रेस ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया, जबकि पुलिस सूत्रों ने मामले में पुराने वारंट का हवाला दिया है.

गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने क्या कहा?

मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और लोकतंत्र की हत्या बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव में भरोसा नहीं करती और चुनावी मुकाबले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी न डरेगी और न झुकेगी.

ममता बनर्जी ने भी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को समर्थन देने के एलान के तुरंत बाद प्रत्याशी की गिरफ्तारी गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति बताया है. इन आरोपों को भाजपा ने खारिज किया है और पुलिस कार्रवाई को कानून के मुताबिक बताया गया है.

अब रेजीनगर में भी ममता खेमे का उम्मीदवार मैदान से बाहर

नंदीग्राम के बाद रेजीनगर से भी ममता खेमे के लिए मुश्किल खड़ी हो गई. यहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने 19 सितंबर को अपना नामांकन वापस ले लिया. उनके नाम वापस लेने का घटनाक्रम नंदीग्राम के एक दिन बाद हुआ. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक रबीउल आलम चौधरी ने नामांकन वापस लेने के पीछे चुनाव चिह्न को लेकर सामने आई स्थिति को वजह बताया है. हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में नाम वापसी का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया था.

दो सीटें, लेकिन दोनों पर ममता खेमे का उम्मीदवार नहीं

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर छह अक्टूबर को उपचुनाव होना है. नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 19 सितंबर थी. इसी प्रक्रिया के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले खेमे का दोनों सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं रह गया है. नंदीग्राम में पार्टी उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के बाद ममता ने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी ने सियासी विवाद को और बढ़ा दिया. वहीं, रेजीनगर में ममता खेमे के उम्मीदवार के नाम वापस लेने से दोनों सीटों पर उसकी सीधी चुनावी मौजूदगी खत्म हो गई है.

चुनाव से पहले टीएमसी के सामने क्या स्थिति बनी?

लगातार दो दिनों में हुए इन घटनाक्रमों ने पश्चिम बंगाल के उपचुनाव की तस्वीर बदल दी है. एक ओर नंदीग्राम में ममता खेमे के उम्मीदवार की नाम वापसी के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया गया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी के बाद इस समर्थन को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. दूसरी ओर रेजीनगर में ममता खेमे के उम्मीदवार ने भी नामांकन वापस ले लिया.

यह भी पढ़िएः यूक्रेन को ड्रोन देने पर भड़का रूस, ब्रिटेन पर निकाला गुस्सा, कहा- साझेदारी...

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
West Bengal Bypolls Nandigram Bypoll Rejinagar Bypoll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई
कर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई
इंडिया
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
इंडिया
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
इंडिया
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
इंडिया
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
क्रिकेट
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात
'मिर्जापुर द मूवी' ने 'आवारापन 2' को दी मात, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
इंडिया
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
Home Tips
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
टेक्नोलॉजी
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget