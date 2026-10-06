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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पुलिस लोगों को वोट देने से रोक रही...' AJUP उम्मीदवार गुलाम अली का बड़ा बयान

'पुलिस लोगों को वोट देने से रोक रही...' AJUP उम्मीदवार गुलाम अली का बड़ा बयान

जीनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव पर AJUP उम्मीदवार गुलाम अली अहमद ने कहा है कि जनता स्थिति समझ गई है, इसीलिए पुलिस डरी हुई है और लोगों को यहां वोट देने से रोक रही है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 06 Oct 2026 10:14 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं. वोटिंग जारी है. रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव पर AJUP उम्मीदवार गुलाम अली अहमद ने वोटिंग के बारे में बात की. उन्होंने कहा है कि उनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई से गुलाम अली अहमद ने कहा, "अगर चुनाव निष्पक्ष होता, तो हम 100% जीतते. अभी भी पुलिस की बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं. देखते हैं अब क्या होता है. किसी दूसरी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला सिर्फ BJP से है.

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पुलिस डरी हुई है
उन्होंने आगे कहा, जनता स्थिति समझ गई है, इसीलिए पुलिस डरी हुई है और लोगों को यहां वोट देने से रोक रही है. वे हर तरफ से लोगों को धमका रहे हैं और वोट न देने के लिए कह रहे हैं. वे लोगों से कह रहे हैं कि अगर वे वोट देंगे, तो वही सरकार सत्ता में बनी रहेगी और उन्हें बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

हुमायूं कबीर हुए गिरफ्तार
बता दें पुलिस ने AJUP प्रमुख हुमायूं कबीर को वोट देने के बाद उनके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया है. हुमायूं कबीर ने वोट डालने के बाद कहा, ''आरोप तो अभी शुरू हुए हैं, पुलिस खुद कई बूथों पर वोटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी कर रही है. भारत के गणतंत्र और संविधान के तहत, पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करना है. यही उनका कर्तव्य है. फिर भी, वही लोग वोटिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं.'' हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद उन्हें ऑफिस से गिरफ्तार करके रेजीनगर थाने ले जाया गया है. गिरफ्तारी के दौरान  कबीर और पुलिस के बीच जमकर खींचतान हुई.

बता दें नंदीग्राम और रेजीनगर इन दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं. सुबह से वोटिंग जारी है.  इस चुनाव के नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, उठा ले गई पुलिस

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 06 Oct 2026 10:14 AM (IST)
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