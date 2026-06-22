West Bengal Budget 2026: बंगाल का ब्लूप्रिंट! IIT-IIM से नए एयरपोर्ट तक खुला खजाना, युवाओं-छात्रों के लिए बजट में बड़े ऐलान
पश्चिम बंगाल बजट 2026 में IIT-IIM, नए एयरपोर्ट, मेडिकल हब, महिला कॉलेज, खेल विश्वविद्यालय और युवाओं के लिए मासिक भत्ते समेत कई बड़े ऐलान किए गए.
पश्चिम बंगाल बजट 2026-27 में स्कूलों के डेवेलपमेंट और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए ₹2,100 करोड़ आवंटित किए गए हैं. उत्तर बंगाल में IIT और IIM, जबकि बांकुड़ा और झाड़ग्राम में दो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है. झाड़ग्राम में जनजातीय विश्वविद्यालय, राज्यभर में नए महिला कॉलेज और एक खेल विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे.
सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकमुश्त ₹30,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी. स्वामी विवेकानंद मेरिट योजना के तहत 100 मेधावी छात्रों को लाभ दिया जाएगा. नए 'भोरसा' कार्यक्रम के तहत स्नातकों को ₹3,000 और अन्य युवाओं को ₹2,000 मासिक भत्ता देने का प्रस्ताव है. सरकार ने दांकुनी लॉजिस्टिक्स हब, पूर्व मेदिनीपुर में नए समुद्री बंदरगाह, पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए हवाई अड्डों तथा उत्तर बंगाल में नए स्टेडियम की भी घोषणा की. मेधावी छात्रों को स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति और कोलकाता के स्कूलों में ISKCON के सहयोग से मिड-डे मील उपलब्ध कराया जाएगा.
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बंगाल में बनेगा नया आयुष विभाग
पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए नए आयुष विभाग के गठन की घोषणा की है. इसके लिए बड़े पैमाने पर नई भर्तियां भी की जाएंगी. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बताया कि राज्य को स्वास्थ्य पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से पांच नए मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे. वहीं, सुंदरबन के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से विशेष परियोजनाएं शुरू होंगी. इसके तहत 1,000 करोड़ रुपये की सहायता से 60 किलोमीटर लंबे बांध का पुनर्निर्माण किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इन कदमों से स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और तटीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.
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