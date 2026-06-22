पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार (22 जून 2026) को बजट का ऐलान करते हुए सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते (DA) में 20 परसेंट बढ़ोतरी का फैसला लिया है. यह ऐलान राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दासगुप्ता ने शुभेंदु सरकार के पहले बजट प्रेजेंटेशन के दौरान किया. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि नया DA 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा.

यह शुभेंदु अधिकारी सरकार का पहला बजट है, इसलिए इस बजट पर सभी की नजर थी. सरकार ने छात्राओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है. राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना है.

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पश्चिम बंगाल सरकार का नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान

रोजगार को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों पर एक लाख लोगों की भर्ती करेगी. यह भर्ती कई सरकारी विभागों में की जाएगी ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें. सरकार ने महिलाओं को नौकरी में ज्यादा अवसर देने के लिए एक और अहम फैसला लिया है. सभी खाली पदों में से 33 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएंगी. इसका मकसद सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है. इसके अलावा कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य पुलिस में भी बड़ी भर्ती की घोषणा की गई है. सरकार ने कहा है कि पुलिस विभाग में 20,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी. इससे पुलिस बल को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे.

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