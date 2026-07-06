पश्चिम बंगाल में बलात्कार और हत्या के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या, बोरी में मिला था मासूम का शव

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल में बलात्कार और हत्या के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या, बोरी में मिला था 11 साल की मासूम का शव

पश्चिम बंगाल में बलात्कार और हत्या के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या, बोरी में मिला था 11 साल की मासूम का शव

West Bengal Rape Case: भीड़ ने टायर जलाए और कुछ पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया. प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 06 Jul 2026 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर इलाके में 11 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई. इस मामले पर अब एक बड़ी जानकारी मिली है. 11 साल की बच्ची का शव रविवार (5 जुलाई) को बरामद हुआ था. इसके बाद भीड़ ने बलात्कार और हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूर्यपुर हाट इलाके में एक लड़की का शव बोरी में भरा मिला था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया और बारुईपुर-जयनगर सड़क को जाम कर दिया. भीड़ ने टायर जलाए और कुछ पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया. प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे.

प्रेसिडेंसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कांकर प्रसाद बरुई ने बताया कि एक लड़की की मौत में शामिल होने के आरोप में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि लड़की की मौत के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृत लड़की के पिता से फोन पर बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फोन पर क्या कहा

प्रदर्शनकारियों से सड़क जाम हटाने की अपील करते हुए पुलिस महानिरीक्षक बरुई ने कहा कि अपराध से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमे के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुझे फोन किया और कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी.'

बरुई ने कहा कि वह मंगलवार को मृत लड़की के माता-पिता से मिलेंगे और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा देंगे. पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने लड़की के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने दिया और सड़क जाम हटा दिया. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

लड़की शनिवार दोपहर दोस्त के जन्मदिन के लिए उपहार खरीदने घर से निकली थी और उसके बाद लापता हो गई. लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि चार लोग उसे जबरन अपने साथ ले गए. इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संबंध जांच को प्रभावित कर रहे हैं.

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'भाजपा महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत का वादा करके बंगाल में आई थी. इसके बजाय, ऐसी हर घटना उसके खोखले वादों पर नए सवाल खड़े करती है.' बनर्जी ने यह भी कहा, 'भाजपा सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल नहीं रही है, बल्कि उसने ऐसा माहौल भी बनाया है, जिसमें जघन्य अपराधों के आरोपियों को यह विश्वास होने लगता है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है.'

यह भी पढ़ें : ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान

Published at : 06 Jul 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
West Bengal INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में बलात्कार और हत्या के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या, बोरी में मिला था 11 साल की मासूम का शव
पश्चिम बंगाल में बलात्कार और हत्या के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या, बोरी में मिला था मासूम का शव
इंडिया
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
इंडिया
अखंड भारत के संकल्प से आर्टिकल 370 हटने तक... देश पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अनकही कहानी
अखंड भारत के संकल्प से आर्टिकल 370 हटने तक... देश पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले डॉ. मुखर्जी की अनकही कहानी
इंडिया
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
महाराष्ट्र
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
विश्व
इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
इस्लामाबाद में PAF के इंटेलिजेंस ऑफिसर की हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
फूड
Mango Shake Vs Aamras: मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget