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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Election Result 2026: हर जगह भगवा, फिर भी इन इलाकों में अपना किला महफूज रख ले गईं ममता बनर्जी

Bengal Election Result 2026: हर जगह भगवा, फिर भी इन इलाकों में अपना किला महफूज रख ले गईं ममता बनर्जी

West Bengal Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा चुका है. लेकिन बीजेपी की लहर के सामने ममता बनर्जी ने अभी भी कुछ जिलों को महफूज रखा है. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 May 2026 05:21 PM (IST)
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  • पश्चिम बंगाल में भाजपा बहुमत की ओर, टीएमसी पीछे चल रही है।
  • दक्षिण बंगाल के जिलों में टीएमसी का दबदबा बरकरार रहा।
  • अल्पसंख्यक बहुल जिलों में टीएमसी को स्पष्ट बढ़त मिली।
  • कुछ प्रमुख जिलों में भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर।

West Bengal Assembly Elections Result 2026: पश्चिम बंगाल का चुनावी नक्शा तेजी से भगवा रंग में रंगता जा रहा है. लेकिन यह पूरी तरह से एकतरफा जीत नहीं है. 2026 के विधानसभा चुनावों के शुरूआती रुझान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ तेजी से बढ़ रही है.  पार्टी ने लगभग 199 सीटों पर बढ़त हासिल की है, वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी 88 सीटों पर पीछे चल रही है. इस बड़े अंतर के बावजूद भी टीएमसी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. कई  विधानसभा सीटों पर उसका प्रभाव अभी भी मजबूत बना हुआ है.

ममता बनर्जी का गढ़ 

भाजपा की लहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण बंगाल के जिलों में देखने को मिली है.  दक्षिण 24 परगना में टीएमसी 31 में से 22 सीटों पर आगे चल रही है. इससे उसे साफ बढ़त हासिल हुई है. इसी तरह हावड़ा और हुगली में भी टीएमसी का दबदबा कायम है और वह ज्यादातर सीटों पर आगे चल रही है. हावड़ा में 16 सीटों में से 11 पर और हुगली में 18 सीटों में से 11 पर टीएमसी आगे है. ये इलाके लंबे समय से ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रूप से जरूरी रहे हैं.

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अल्पसंख्यक बहुल इलाका वफादार 

मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में भी टीएमसी की तरफ झुकाव नजर आया. मुर्शिदाबाद में पार्टी 22 में से 14 सीटों पर आगे है और उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटों में से 7 पर बढ़त बनाए हुए है.  ये इलाके वे हैं जहां अल्पसंख्यकों की आबादी काफी ज्यादा है. साथ ही ये पारंपरिक रूप से टीएमसी का समर्थन करते हैं.

बीरभूम और पश्चिम मिदनापुर

बीरभूम में टीएमसी बढ़त बनाए हुए है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक उसे 11 में से 8 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है. वहीं पश्चिम मिदनापुर मैं मुकाबले ज्यादा कड़ा है लेकिन टीएमसी को अभी भी थोड़ी बढ़त हासिल है और वह 15 में से 8 सीटों पर आगे चल रही है.  

प्रमुख इलाकों में कांटे की टक्कर 

बंगाल के कुछ सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से जरूरी जिलों में जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है. उत्तर 24 परगना और वर्धमान में दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. कोई भी पक्ष साफ तौर से हावी होता नहीं दिख रहा है. माल्दा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 May 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026 BJP Vs TMC Bengal Election Result 2026 West Bengal Assembly Elections Result 2026
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