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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Election Results 2026: बंगाल में 198 सीटों पर भाजपा की बढ़त, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया रिएक्शन

West Bengal Election Results 2026: बंगाल में 198 सीटों पर भाजपा की बढ़त, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया रिएक्शन

West Bengal Assembly Election Results 2026: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तानाशाह मानते हैं कि सत्ता हमारी जागीर है, हमारे घर की है, खानदान की है. ये मानसिकता लोकतंत्र में बेहद खतरनाक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 May 2026 05:42 PM (IST)
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  • कुशासन, भ्रष्टाचार, नौकरी व गौ तस्करी प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे।

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कमल खिलने वाला है. भाजपा बंगाल में 198 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं. चुनाव आयोग ने बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत की घोषणा कर दी है. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल चुनाव में भाजपा के प्रचंड बहुमत को लेकर रिएक्शन दिया है.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार (4 मई, 2026) को एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ये बंगाल की जनता की जीत हुई है, बंगाल की माताओं-बहनों, मातृशक्ति, युवाओं, आदिवासियों और दलितों की जीत हुई है. सर्व दूर बंगाल ने एक निर्णायक वोट दिया है. परिवर्तन चाय का जो नारा लगाया गया था, वो साकार हो गया है.

ममता बनर्जी के आरोपों पर बोले धर्मेंद्र प्रधान

TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से चुनावी नतीजों में धांधली करने के लगाए गए आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘जब तानाशाह सत्ता से बेदखल होते हैं, तो मानते नहीं हैं. उनका मानना होता है कि सत्ता हमारी जागीर है, हमारे घर की है, खानदान की है. ये मानसिकता लोकतंत्र में बेहद खतरनाक है. ममता बनर्जी अब इस विचित्र मानसिकता में पहुंच चुकी है. मैं पिछले कई दिनों से उनके भाषणों को सुना है, जिस तरह का मुद्दा और जिस तरह का लहजा उनकी हो चुका था, इससे उनकी हताशा साफ दिखाई दे रही थी.’

उन्होंने कहा, ‘ममता बनर्जी पूरी तरह से हताश हो चुकी हैं. उनको लोकतंत्र में भरोसा करना चाहिए. अब उनके पास कुछ बचा नहीं है. बंगाल की जनता ने उनको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट आईना साफ दिखा दिया है. अब वो बंगाल की सत्ता से जा चुकी है. हालांकि, इस पर कुछ घंटे या कुछ दिनों तक बवाल होगा, लेकिन उनको जनता का जनादेश मानना ही पड़ेगा.

बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के क्या रहे वजह?

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को ऐसा प्रचंड जनदेश मिल रहा है, इसके एक नहीं, बल्कि दो प्रमुख कारण हैं. पहला- ममता बनर्जी का बंगाल में कुशासन. जो बंगाल मां दुर्गा और मां काली की पूजा करता है, क्या वो आरजी कर और संदेश खाली के अपमान को भूल जाएगा, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता? बंगाल में नौकरी बिक्री हुआ, गौ तस्करी भी एक प्रमुख विषय है, बंगाल में ड्रग्स भी एक प्रमुख विषय है. क्या घुसपैठियों की तरफ से बंगाल की जनता की गाढ़ी कमाई पर हक मारना एक प्रमुख विषय नहीं था? और दूसरी तरफ हमने पश्चिम बंगाल की जनता पर भरोसा जताया.’

उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगहों पर जाकर पश्चिम बंगाल की जनता से कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास के प्रयास करेंगे, हम पर विश्वास करिए. बंगाल की जनता ने हमारी नेतृत्व, नीति और पूर्वादय पर भरोसा जताया और ममता बनर्जी के दिवालियापन, भ्रष्टाचार और अत्याचार की छवि यही दो प्रमुख कारण है बंगाल में इस प्रचंड परिवर्तन का.’

यह भी पढे़ंः West Bengal Assembly Elections Result 2026: हर जगह भगवा, फिर भी इन इलाकों में अपना किला महफूज रख ले गईं ममता बनर्जी

Published at : 04 May 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
​Dharmendra Pradhan West Bengal Election 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026
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