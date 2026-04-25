चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने और गंभीर लापरवाही के मामले में राज्य सरकार को डायमंड हार्बर के 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने शनिवार (25 अप्रैल) को यह जानकारी दी.

चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को लिखा लेटर

चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा कि यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है. जिन अधिकारियों को निलंबित किया जाना है, उनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप गराई, अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) सजल मंडल, डायमंड हार्बर थाने के प्रभारी मौसम चक्रवर्ती, फाल्टा थाना प्रभारी अजय बाग और उस्ती थाना प्रभारी अधिकारी सुभेच्छा बाग शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने क्या आदेश दिया

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद निर्देश देता है कि इन अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने एवं गंभीर कदाचार के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए.’’

ममता सरकार को दिए निर्देश

इलेक्शन कमीशन ने राज्य की ममता सरकार को यह भी निर्देश दिया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गराई के संबंध में रिपोर्ट गृह मंत्रालय में उनके काडर नियंत्रक प्राधिकरण को भेजी जाए. गराई भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं. आयोग ने राज्य सरकार से कहा कि चुनाव संबंधी ड्यूटी में अधीनस्थ अधिकारियों के बीच अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रहने पर डायमंड हार्बर की पुलिस अधीक्षक ईशानी पाल को चेतावनी जारी की जाए. इसके अलावा चुनाव आयोग ने राज्य शासन को निर्देशों को तत्काल लागू करने और आज शनिवार को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं.

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