हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Assembly Election 2026: '4 मई बंगाल से TMC गई...', गौरव वल्लभ ने चुनाव तारीखों के ऐलान पर TMC और कांग्रेस पर साधा निशाना

West Bengal Assembly Election 2026: '4 मई बंगाल से TMC गई...', गौरव वल्लभ ने चुनाव तारीखों के ऐलान पर TMC और कांग्रेस पर साधा निशाना

West Bengal Assembly Election 2026: वल्लभ ने आरोप लगाया कि बंगाल कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्लैग बियरर था, लेकिन कम्युनिस्ट, कांग्रेस और TMC ने मिलकर इसे बर्बाद कर दिया.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 15 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा और मतगणना 4 मई को होगी. इसी बीच भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि 4 मई को बंगाल से टीएमसी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि राज्य के लोग अब "मां, माटी और मानुष" के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे.

इन तीन पार्टियों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया: गौरव वल्लभ

वल्लभ ने कहा, 'बंगाल कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्लैग बियरर था, लेकिन कम्युनिस्ट, कांग्रेस और उसकी सब्सिडियरी तृणमूल कांग्रेस—इन तीन 'क' ने मिलकर इसे बर्बाद कर दिया. यहां के लोग हाईली लिटरेट और एजुकेटेड हैं, लेकिन आज उन्हें अपनी मातृभूमि में रोजगार नहीं मिल रहा. टीएमसी ने बरसों तक मां-माटी-मानुष के नारे के साथ धोखा किया. जब आरजी कर की घटना हुई, लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, तो टीएमसी दोषियों को बचाने में जुट गई. अब बंगाल के लोग फैसला कर चुके हैं कि 4 मई को टीएमसी गई.'

पुरोहितों और मौलवियों का मानदेय बढ़ाने पर गौरव वल्लभ ने कसा तंज: गौरव वल्लभ

ममता बनर्जी सरकार के पुरोहितों और मौलवियों को मासिक 500 रुपये मानदेय बढ़ाने के फैसले पर वल्लभ ने तंज कसा. उन्होंने पूछा, '4 साल 11 महीने तक इनको किसने रोका था? क्या ये सिर्फ चुनाव तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रही थीं? चुनाव आयोग ने आज सुबह की बोल दिया था कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो फिर 2 घंटे पहले ही उन्होंने यह ऐलान क्यों किया. यह उनकी नियत में खोट दिखाता है। उन्हें न पुरोहितों से मतलब है, न मौलवियों से. उनका एक ही एजेंडा है बस अभिषेक बनर्जी को सेट करना, लेकिन अब यह परिवारवाद का मॉडल  देश ने रिजेक्ट कर दिया है. मैं पूरे भरोसे से कहता हूं कि राजद से भी कम सीटें टीएमसी को मिलेंगी. जंगल राज, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मॉडल बंगाल के लोगों ने ठुकरा दिया है.'

कांग्रेस के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष शुभंकर सरकार पर भी वल्लभ ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, 'मुझे तो पता ही नहीं कि ये कौन हैं और मैं गारंटी से कहता हूं कि 99 फीसदी कांग्रेसियों को भी खुद नहीं पता होगा कि इस नाम का कोई अध्यक्ष है.'

एसआईआर कर चुनाव आयोग ने संविधान का दायित्व निभाया: गौरव वल्लभ

विशेष गहन संशोधन (SIR) पर वल्लभ ने कहा कि चुनाव आयोग ने संविधान का दायित्व निभाया है,किसी योग्य वोटर का अधिकार न जाए और किसी घुसपैठिए को वोटर आईडी न मिले. उन्होंने आरोप लगाया कि, 'बंगाल में घुसपैठियों का विकास मॉडल दिल्ली से भेजे पैसों से चल रहा था. लाखों फर्जी वोटर आईडी, मृतकों के नाम पर वोटिंग हो रही थी लेकिन यह सब अब ध्वस्त हो गया. इसलिए ममता और कांग्रेस बौखला रही हैं, क्योंकि आजादी के बाद से ही ऐसे लोगों को इनके द्वारा बसाया गया था. और अगर शुभंकर जी घुसपैठियों के प्रवक्ता बनकर बोल रहे हैं, तो वे चुनावी उत्सव नहीं मना रहे, लेकिन बंगाल और भारत के लिए चुनाव एक पर्व है. घुसपैठियों के लिए नहीं। उन्हें चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करें, न कि घुसपैठियों के.'

यह भी पढ़ें: बंगाल में ममता लगाएंगी जीत का चौका या पहली बार खिलेगा कमल? जानें ओपिनियन पोल ने किस पार्टी को दी कितनी सीटें

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read
Published at : 15 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Gaurav Vallabh WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
West Bengal Assembly Election 2026: '4 मई बंगाल से TMC गई...', गौरव वल्लभ ने चुनाव तारीखों के ऐलान पर TMC और कांग्रेस पर साधा निशाना
'4 मई बंगाल से TMC गई...', गौरव वल्लभ ने चुनाव तारीखों के ऐलान पर TMC और कांग्रेस पर साधा निशाना
इंडिया
‘देश हित में सरकार का स्टैंड सही, शांति ही...’, हरियाणा में बोले RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले
‘देश हित में सरकार का स्टैंड सही, शांति ही...’, हरियाणा में बोले RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले
इंडिया
हैदराबाद के LB स्टेडियम में दावत-ए-इफ्तार, CM रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ हुए शामिल
हैदराबाद के LB स्टेडियम में दावत-ए-इफ्तार, CM रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ हुए शामिल
इंडिया
Telangana: ‘ये सरकार आपकी, मैं आपका भाई...’, इफ्तार में CM रेवंत रेड्डी का भावुक संबोधन, जानें क्या-क्या कहा
‘ये सरकार आपकी, मैं आपका भाई...’, इफ्तार में CM रेवंत रेड्डी का भावुक संबोधन, जानें क्या-क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Assembly Election 2026: 5 राज्यों में चुनाव..किसका चलेगा दांव? | BJP | TMC | Breaking | ABP News
Opinion Poll 2026:5 राज्यों में तारीखें तय, जानिए अब किसकी बनेगी सरकार? | TMC | BJP | Congress
Assembly Election 2026: आचार संहिता लागू, बदल जाएंगे 5 राज्यों के सियासी समीकरण! जानें पूरा शेड्यूल
Bengal Election 2026: चुनाव की तारीखों से पहले ममता का ₹500 वाला 'चुनावी दांव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'खामेनेई की तरह शहादत मंजूर पर समझौता नहीं', बाराबंकी में गरजे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
'खामेनेई की तरह शहादत मंजूर पर समझौता नहीं', बाराबंकी में गरजे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
बिहार
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल में 8 की जगह अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
बंगाल में 8 की जगह सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
क्रिकेट
PAK vs BAN: आखिरी ओवर में जीता बांग्लादेश, सांसे रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हराया
आखिरी ओवर में जीता बांग्लादेश, सांसे रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हराया
साउथ सिनेमा
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
इंडिया
Iran-Israel War: LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
इंडिया
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
ट्रेंडिंग
Video: गैस या फिर इंडक्शन, किस पर खाना बनाना है सस्ता, वायरल वीडियो ने दूर किए सारे शक, यूजर्स हैरान
गैस या फिर इंडक्शन, किस पर खाना बनाना है सस्ता, वायरल वीडियो ने दूर किए सारे शक, यूजर्स हैरान
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget