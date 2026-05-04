हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'टीएमसी ने किया भ्रष्टाचार, मिलना ही चाहिए था जवाब', बंगाल में भाजपा की बढ़त पर बोले हुमायूं कबीर

'टीएमसी ने किया भ्रष्टाचार, मिलना ही चाहिए था जवाब', बंगाल में भाजपा की बढ़त पर बोले हुमायूं कबीर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ममता बनर्जी की सरकार गिरती नजर आ रही है. भाजपा 194 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है. इसी बीच हुमायूं कबीर ने रिएक्शन दिया और इसे अच्छा बताया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 04 May 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिला रहा है. टीएमसी और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर देखने के लिए मिल रही है. 194 सीटों से भाजपा आगे चल रही है. पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ये बड़ा झटका लगता दिख रहा है. 15 सालों का सत्ता एक झटके में खत्म होती नजर आ रही है. इसी बीच आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने रिएक्शन दिया है.

हुमायूं कबीर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस तीन बार सत्ता में रही. सरकार ने कई गलत निर्णय लिए और राज्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ. यही कारण है कि टीएमसी को सत्ता से बाहर होना पड़ रहा है.

टीएमसी की हार पर जताई खुशी

दरअसल, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों के बीच हुमायूं कबीर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 'मैंने पहले ही कहा था कि भाजपा को टीएमसी से अधिक सीटें मिलेंगी. मैं खुश हूं कि टीएमसी की हार से खुश हूं. टीएमसी ने लोगों पर अत्याचार किया. राज्य में भ्रष्टाचार किया. इनको जवाब मिलना चाहिए था और इस बार जवाब मिल गया है.'

यह भी पढ़ें: 'मैंने पहले ही बोला था...', बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर, ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन

प्रदेश की व्यवस्था पर उठाए सवाल
 
एजेयूपी प्रमुख ने आगे कहा, 'टीएमसी ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया. लोगों को नौकरी नहीं मिली. सड़कों की बुरी स्थिति है. शिक्षा व्यवस्था भी बेहद खराब है. अस्पतालों में एक बेड पर ही तीन-तीन मरीजों का इलाज कर दिया जाता है. इसलिए टीएमसी को जवाब मिलना ही चाहिए था.' उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा राज्य में आगे बढ़ती है तो उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है. बंगाल की जनता ने उन्हें वोट दिया है, तो भाजपा जीतेगी ही.

इस दौरान, हुमायूं कबीर ने रेजीनगर और नाओदा विधानसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा किया. फिलहाल, वे दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Live: बंगाल रुझानों में BJP को बहुमत, ममता बनर्जी ने नहीं मानी हार, कहा- 'अंतिम समय तक...'

194 सीटों पर आगे चल रही भाजपा

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार सुबह 8 बजे शुरू हुई. सोमवार को, राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से केवल 293 सीटों के लिए ही वोटों की गिनती हो रही है. चुनाव आयोग ने दोपहर 1.30 बजे तक 291 सीटों के आंकड़े दिए. रुझानों में भाजपा ने 194 सीटों पर बढ़त हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी 92 सीटों पर आगे है.

ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट को दो सीट और माकपा को एक सीट पर बढ़त है, जबकि पूरे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शून्य पर बनी हुई है.

और पढ़ें
Published at : 04 May 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Assembly Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
West Bengal Election Result 2026 Live: बंगाल में BJP की आंधी में उड़ी TMC, ममता बनर्जी की पार्टी 100 सीटों से नीचे
Live: बंगाल में BJP की आंधी में उड़ी TMC, ममता बनर्जी की पार्टी 100 सीटों से नीचे
इंडिया
'टीएमसी ने किया भ्रष्टाचार, मिलना ही चाहिए था जवाब', बंगाल में भाजपा की बढ़त पर बोले हुमायूं कबीर
'टीएमसी ने किया भ्रष्टाचार, मिलना ही चाहिए था जवाब', बंगाल में भाजपा की बढ़त पर बोले हुमायूं कबीर
इंडिया
Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत को ओर बढ़ रही बीजेपी, इस एक एग्जिट पोल ने दिखाए सबसे सटीक नतीजे
पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत को ओर बढ़ रही बीजेपी, इस एक एग्जिट पोल ने दिखाए सबसे सटीक नतीजे
इंडिया
Election Results 2026 LIVE: असम में चुनाव हारे गौरव गोगोई, बंगाल में BJP की सुनामी, तमिलनाडु में TVK ने लहराई 'विजय' पताका!
LIVE: असम में चुनाव हारे गौरव गोगोई, बंगाल में BJP की सुनामी, तमिलनाडु में TVK ने लहराई 'विजय' पताका!
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
West Bengal Result: ममता को बड़ा झटका, सत्ता से दूर होती TMC? | Mamata | Vote Counting
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा
तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा
पंजाब
पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा
पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
बिहार
Bengal Results 2026: रुझानों के बीच CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, '…वो बंगाल हमारा है'
Bengal Results 2026: रुझानों के बीच CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, '…वो बंगाल हमारा है'
बॉलीवुड
'इसमें गलत क्या है?' जावेद अख्तर ने 'प्रोपेगेंडा फिल्मों' को किया डिफेंड, बोले- मुझे 'धुरंधर' पसंद आई
'इसमें गलत क्या है?' जावेद अख्तर ने 'प्रोपेगेंडा फिल्मों' को किया डिफेंड, बोले- मुझे 'धुरंधर' पसंद आई
ऐस्ट्रो
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
एग्रीकल्चर
PM Kisan 23rd installment: किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget