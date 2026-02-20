Bengal: बेरोजगार 50 साल के बेटे ने पिता को पीटा, मां पर चलाई गोली, फिर घर में लगाई आग, हुई मौत

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कुल्टी थाने के कॉलेज रोड के रामकृष्ण सरणी में बुधवार और गुरुवार की रात को एक भयानक पारिवारिक घटना घटी. 50 साल के राजा मुखर्जी, जो पिछले छह महीने से बेरोजगार और मानसिक डिप्रेशन से पीड़ित थे. उसने अपने ही घर में हिंसक काम किया.

जानकारी के मुताबिक, राजा पिछले छह महीनों से किसी भरोसेमंद नौकरी में नहीं थे. वे एक निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे, लेकिन काम न होने के कारण वे मानसिक रूप से परेशान थे. घर लौटते ही रोज़ झगड़ा होता था और इसका असर परिवार पर भी पड़ता था.

पिता को पीटा, मां पर चलाई गोली

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पारिवारिक विवाद के कारण राजा ने अपने पिता दयामय मुखर्जी को पीटा. जान बचाने के लिए दयामय अपनी बेटी के घर, पुरुलिया के काशीपुर भाग गए. गुरुवार को फिर राजा और उनकी मां संध्या मुखर्जी के बीच झगड़ा शुरू हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि राजा ने अपनी मां पर गोली चला दी. इसके बाद उसने घर में आग लगा दी.

आग लगने से राजा की हुई मौत

आग की खबर सुनकर कुल्टी थाने की पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे. दमकल के एक इंजन ने आग पर काबू पाया. घर में गोली लगने और आग लगने से संध्या की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. गंभीर हालत में राजा को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि नौकरी न होने और मानसिक डिप्रेशन के कारण राजा ने यह भयानक कदम उठाया. अब राजा के पिता शोक में डूबे हुए हैं. यह घटना पूरे इलाके में हड़कंप मचा रही है और परिवार की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है.

