दूरदर्शन की मशहूर एंकर रहीं सरला माहेश्वरी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

दूरदर्शन का जाना पहचाना चेहरा और पॉपुलर न्यूजर रीडर सरला माहेश्वरी का गुरुवार को निधन हो गया है. उन्होंने 71 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके जाने से मीडिया जगत और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़़ गई है. सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले याद करते हुए भावुक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. उन्हें दूरदर्शन ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है. परिवार के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार 12 फरवरी, 2026 को शाम को दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा.

अपनी सधी आवाज और प्रभावशील प्रस्तुति की लिए जानी जाने वाली सरल माहेश्वरी ने लोगों के दिल खास जगह बनाई थी. वह 1980 और 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय टीवी मीडिया का चेहरा थीं. उनके व्यक्तित्व ने लोगों के दिलों में अनूठी छाप छोड़ी. वह एक समय न्यूज मीडिया का भरोसेमंद चेहरा मानी जाती रही हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान कई अच्छे कार्यक्रमों और विशेष प्रसारणों से अलग पहचान बनाई थी. मीडिया जगत के लिए यह एक बड़ी क्षति है.

कैसा रहा था सरला माहेश्वरी का करियर?

सरला माहेश्वरी दूरदर्शन में साल 2005 तक बतौर न्यूज एंकर रहीं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी. इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन में ऑडिशन दिया. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अनाउंसर के तौर पर शुरुआत की. इसके बाद वह न्यूज रीडिंग करने लगीं.

दूरदर्शन ने सोशल मीडिया पर दी भावुक श्रद्धांजलि

दूरदर्शन ने अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'दूरदर्शन परिवार की ओर से श्रीमती सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि. वह दूरदर्शन की सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थीं, जिन्होंने अपनी सौम्य आवाज, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान बनाया. उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों के मन में गहरा विश्वास स्थापित किया.'

दूरदर्शन परिवार की ओर से श्रीमती सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थीं, जिन्होंने अपनी सौम्य आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान बनाया। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों… pic.twitter.com/Hx8glZI7rk — Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) February 12, 2026

ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरला माहेश्वरी को याद किया और कहा, 'दूरदर्शन की सुप्रसिद्ध न्यूज रीडर सरला माहेश्वरी जी का निधन टीवी पत्रकारिता के एक स्वर्णिम युग का अंत है.'

दूरदर्शन की सुप्रसिद्ध न्यूज़ रीडर सरला माहेश्वरी जी का निधन टीवी पत्रकारिता के एक स्वर्णिम युग का अंत है।



उनकी विश्वसनीयता और शालीनता आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा रहेगी।



ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।



भावपूर्ण श्रद्धांजलि 🙏 pic.twitter.com/8n9QlyhTOI — All India Mahila Congress (@MahilaCongress) February 12, 2026

सरला माहेश्वरी के निधन से भावुक हुआ सोशल मीडिया

सरला माहेश्वरी के निधन खबर ने देश को दुखी कर दिया. इसकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिली. यूजर्स ने उन्हें याद करते हुए एक यूजर्स ने लिखा, 'ॐ शान्ति! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान दें.'

भारतीय टेलीविजन पर एक गरिमामयी और भरोसेमंद आवाज़ आज हमेशा के लिए मौन हो गई



जुदा अंदाज़ और बोलने के तरीक़े ने उन्हें पत्रकारिता की दुनिया में बुलंदी तक पहुंचा दिया और जल्द ही वो घर-घर की पहचान बन गईं



सरला माहेश्वरी 1980 और 90 के दशक में अपनी शांत आवाज़, शालीनता, सादगी और सटीक… pic.twitter.com/DaxhXp1Qb2 — Shradha Sharma (@SharmaShradha) February 12, 2026

एक अन्य यूजर्स ने लिखा, सरला माहेश्वरी ने #टीवी खबरों को जो गरिमा दी, वो अब इतिहास का विषय है. अब कोई न सरला जी जैसा होगा, ना उनकी जैसी प्रतिष्ठा हासिल कर सकेगा. लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल कर इज्जत हासिल कर सकता है. सादर नमन.