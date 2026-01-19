Bengal Weather: बंगाल में ठंड से मिली राहत, तापमान और बढ़ने की संभावना, हो सकती है बारिश?

West Bengal Weather Update: जनवरी के मध्य में आते-आते कोलकाता और दक्षिण बंगाल के इलाकों में सर्दी की तीव्रता काफी कम हो गई है. रविवार (18 जनवरी 2026) से मौसम में साफ बदलाव दिखाई देने लगा था और अब सोमवार (19 जनवरी) से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान 14-15 डिग्री सेल्सियस या इससे थोड़ा ऊपर पहुंच सकता है.

रविवार से पहले कोलकाता में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास या नीचे रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे राहत मिल रही है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, गंगेटिक वेस्ट बंगाल (कोलकाता सहित) में न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में क्रमिक रूप से 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. शहर में सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध (शैलो टू मॉडरेट फॉग) छाई रह सकती है, जिससे विजिबिलिटी 200-999 मीटर तक सीमित हो सकती है, लेकिन दिन चढ़ते ही धूप निकल आती है और मौसम सुहावना हो जाता है.

क्या हो सकती है बारिश?

अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जो जनवरी के लिए सामान्य से थोड़ा ऊपर है. कुल मिलाकर, बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क रहेगा. पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में स्थिति थोड़ी अलग है. बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर जैसे इलाकों में ठंड अभी भी बनी हुई है, जहां न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में भी हल्की ठंड और कोहरा जारी रह सकता है, लेकिन दक्षिण बंगाल (कोलकाता सहित) में साफ राहत दिख रही है.

न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री नीचे रहेगा

IMD की विस्तारित पूर्वानुमान रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले सप्ताह (16-22 जनवरी) में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री नीचे रहेगा, लेकिन दक्षिण बंगाल में यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है. 23 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर बंगाल में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन कोलकाता में मुख्य रूप से शुष्क मौसम बने रहने की उम्मीद है.