हिमाचल-उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट! दिल्ली का दमघोटू हवा, जानिए देशभर के मौसम का हाल

हिमाचल-उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट! दिल्ली का दमघोटू हवा, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather Update Delhi-NCR: उत्तराखंड में 22 अक्टूबर को कुछ जगहों पर आंधी और बिजली गिरने के आसार हैं. इसके बाद 23 से 25 अक्टूबर के बीच मौसम सामान्य रहेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 22 Oct 2025 11:26 PM (IST)
देश के ज्यादातर हिस्सों में अब मॉनसून लगभग खत्म हो चुका है. कई राज्यों में रात के समय हल्की ठंडक लौट आई है. वहीं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है कि 23 और 24 अक्टूबर को दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्व अरब सागर और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर दो निम्न दबाव क्षेत्र बने हैं, जिनके कारण तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. हालात को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 24 अक्टूबर तक दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

हिमाचल प्रदेश में भी बदलेगा मौसम
वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी हल्के मौसम परिवर्तन के संकेत हैं. मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और आंधी चलने की संभावना जताई है. ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या हिमपात भी हो सकता है. 23 से 25 अक्टूबर तक मौसम के सामान्य रहने की उम्मीद है.

उत्तराखंड में भी मौसम बदलने के आसार
उत्तराखंड में 22 अक्टूबर को कुछ जगहों पर आंधी और बिजली गिरने के आसार हैं. इसके बाद 23 से 25 अक्टूबर के बीच मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की फुहारें और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है.

दक्षिण भारत में होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, 25 अक्टूबर तक देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. केवल दक्षिण भारत में बारिश का असर देखने को मिलेगा, जबकि उत्तर भारत में ठंड धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी.

Published at : 22 Oct 2025 11:26 PM (IST)
Delhi-NCR WEATHER NEWS
