16 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें आपके यहां कैसा रहेगा मौसम

देश के कई हिस्सों में मानसून का असर लगातार बना हुआ है. मौसम विभाग ने 30 अगस्त को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, कई स्थानों पर तेज हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई है.

दिल्ली में बारिश के साथ तेज हवाओं का अनुमान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. बारिश और तेज हवाओं के कारण यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट ले सकता है. मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर, आगरा, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. राज्य में कुछ जगहों पर हवाओं की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

बिहार में भी तेज बारिश और हवा का अलर्ट

बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा और सुपौल में मौसम खराब रहने की संभावना है. इन इलाकों में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. पटना में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

झारखंड में भी आंधी-बारिश की संभावना

झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, साहिबगंज, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. रांची में दिन का अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड में बारिश के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में तेज बारिश और आंधी की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना हुआ है. देहरादून में अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

हिमाचल में 30 और 31 अगस्त को बारिश का असर

हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन और लाहौल-स्पीति में बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में तेज हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. मनाली में अधिकतम तापमान करीब 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

जम्मू-कश्मीर में गरज-चमक के साथ बारिश

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग, कठुआ, पुंछ, जम्मू, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, गांदरबल, शोपियां और रियासी में बारिश और गरज-चमक की संभावना है. संवेदनशील पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का अनुमान

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, बीरभूम, कोलकाता, हावड़ा और कलिम्पोंग में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. कोलकाता में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश

पंजाब में पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, गुरदासपुर, कपूरथला और लुधियाना में बारिश और आंधी की संभावना है. कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

राजस्थान में भी बदलेगा मौसम

राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बारां, अजमेर, करौली, दौसा, नागौर, पाली, भरतपुर और सीकर में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन, भोपाल, मऊगंज, मैहर, मुरैना, श्योपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, जबलपुर, नीमच और इंदौर में तेज बारिश और आंधी की संभावना है. इन क्षेत्रों में हवा की गति करीब 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. भोपाल में अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

इन राज्यों में भी मौसम रहेगा खराब

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 अगस्त को महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, असम, केरल और तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की स्थिति बन सकती है.