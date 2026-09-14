देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 80 KM की स्पीड से हवा चलने की आशंका

देश में सावन का मौसम अपने शवाब पर है. हर जगह हरियाली से धरती पट गई है. बारिश का दौर जारी है. हालांकि, मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात के ऊपर बन रहे प्रेशर वाले इलाके के असर से 14 सिंतबर 2026 को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह पर बहुत ज्यादा बारिश और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 24 घंटे ऐसे हालात बने रहने के आसार हैं.

इसके अलावा 19 सितंबर 2026 के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसन की वापसी के लिए हालात अनुकूल हो रहो हैं. 19 सितंबर 2026 के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल हो रही हैं.

कल कैसा रहेगा देश के राज्यों में मौसम?

इसके अलाव मौसम विभाग ने बताया कि 15 सितंबर को यूपी, बिहार समेत 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी. इस दौरान 70 से 80 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा के झोंके चलेंगे. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की संभावना है.

तेज आंधी से आंध्रप्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, और पश्चिम बंगाल के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसके अलावा जंगल वाले इलाकों में बड़े बड़े वृक्षों को नुकसान हो सकता है.

पहाड़ी इलाकों में बिजली और वज्रपात का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने से पहले मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखना जरूरी है. पूर्वी भारत के राज्यों में आकाशीय बिजली और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कई राज्यों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है.

इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में तेज हवा चलने की चेतावनी है. इसका असर पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिल सकता है. राज्यों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरावट देखी जा सकती है. उत्तर पूर्व असम और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है. दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश और उससे सटे नॉर्थ विदर्भ के ऊपर बने निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है.

इन 22 राज्यों में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 15 सितंबर को देश के 22 राज्यों यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड तक की तेज हवा चल सकती है. किसानों को विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है.