गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादेश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 80 KM की स्पीड से हवा चलने की आशंका

देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 80 KM की स्पीड से हवा चलने की आशंका

देश के मौसम के हाल पर नजर डालें तो मौसम विभाग ने 22 राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा किसानों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 14 Sep 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

देश में सावन का मौसम अपने शवाब पर है. हर जगह हरियाली से धरती पट गई है. बारिश का दौर जारी है. हालांकि, मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 

दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात के ऊपर बन रहे प्रेशर वाले इलाके के असर से 14 सिंतबर 2026 को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह पर बहुत ज्यादा बारिश और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 24 घंटे ऐसे हालात बने रहने के आसार हैं. 

इसके अलावा 19 सितंबर 2026 के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसन की वापसी के लिए हालात अनुकूल हो रहो हैं. 19 सितंबर 2026 के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल हो रही हैं. 

कल कैसा रहेगा देश के राज्यों में मौसम?

इसके अलाव मौसम विभाग ने बताया कि 15 सितंबर को यूपी, बिहार समेत 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी. इस दौरान 70 से 80 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा के झोंके चलेंगे. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की संभावना है. 

तेज आंधी से आंध्रप्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, और पश्चिम बंगाल के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसके अलावा जंगल वाले इलाकों में बड़े बड़े वृक्षों को नुकसान हो सकता है. 

पहाड़ी इलाकों में बिजली और वज्रपात का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने से पहले मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखना जरूरी है. पूर्वी भारत के राज्यों में आकाशीय बिजली और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कई राज्यों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है. 

इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में तेज हवा चलने की चेतावनी है. इसका असर पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिल सकता है. राज्यों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरावट देखी जा सकती है. उत्तर पूर्व असम और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है. दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश और उससे सटे नॉर्थ विदर्भ के ऊपर बने निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है. 

इन 22 राज्यों में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 15 सितंबर को देश के 22 राज्यों यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड तक की तेज हवा चल सकती है. किसानों को विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
National WEATHER NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूएस क्लब में 77 करोड़ की हेराफेरी, ED ने की 13.44 करोड़ की संपत्तियां अटैच
यूएस क्लब में 77 करोड़ की हेराफेरी, ED ने की 13.44 करोड़ की संपत्तियां अटैच
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक, बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस बाहर गए 3 विदेशी
दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक, बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस बाहर गए 3 विदेशी
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
इंडिया
हिन्दी दिवस पर अमित शाह ने हिंदी को 'प्रतिस्पर्धी नहीं, संवाद की कड़ी' कहा
हिन्दी दिवस पर अमित शाह ने हिंदी को 'प्रतिस्पर्धी नहीं, संवाद की कड़ी' कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्रमोशन का नया अंदाज! गणेश उत्सव के मौके पर शुरू हुआ फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल कैंपेन (14.09.26)
Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा Update, जल्द CBFC Clearance के बाद आएगी Release Date?
Hanuman Ansh ने ₹200 करोड़ कमाए, फिर भी Oscars 2026 की Race से बाहर, Producer ने बताई वजह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
इंडिया
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डेढ़ जिले की पार्टी जिसके नेता एहसान फरामोश', जयंत चौधरी के बयान पर सपा का पलटवार
'डेढ़ जिले की पार्टी जिसके नेता एहसान फरामोश', जयंत चौधरी के बयान पर सपा का पलटवार
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
एग्रीकल्चर
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget