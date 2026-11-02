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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचक्रवाती तूफान से इस राज्य का मौसम खराब, भीषण बारिश का अलर्ट, 100 KMPH की हवाएं चलेंगी

चक्रवाती तूफान से इस राज्य का मौसम खराब, भीषण बारिश का अलर्ट, 100 KMPH की हवाएं चलेंगी

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान के असर से तेलंगाना में सोमवार से भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. खम्मम, नलगोंडा, सूर्यपेट, महबूबनगर और वानापर्थी जिलों में ऑरेंज अलर्ट है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 02 Nov 2026 10:05 AM (IST)
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बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान के असर से तेलंगाना में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार से पूरे राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. खम्मम, नलगोंडा, सूर्यपेट, महबूबनगर, नागरकुरनूल और वानापर्थी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को बारिश का असर और बढ़ सकता है. इस दौरान कुछ जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया जा सकता है.

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आंध्र प्रदेश के तट से गुजरेगा चक्रवाती तूफान

मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश के तट पर नेल्लोर और नरसापुरम के बीच से गुजरने की संभावना है. हालांकि इसका सीधा असर तेलंगाना पर भी पड़ेगा और कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

हैदराबाद समेत कई जिलों में भी बारिश की आशंका
मंगलवार को हैदराबाद, मेडचल-मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, यादाद्री भुवनगिरी और जंगांव जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है. राज्य के अन्य इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है.

सरकार ने आपात सेवाओं को तैयार रहने के दिए निर्देश
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है. खासकर पूर्वी और दक्षिणी जिलों के अधिकारियों को आपात सेवाएं तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस और मौसम विभाग के अधिकारी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

मौसम विभाग ने लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने और तूफान से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. पिछले सप्ताह हैदराबाद के कीसरा इलाके में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई थी. इस बार भी इसी तरह के हालात बनने की आशंका जताई गई है.

सप्ताह के आखिर तक रहेगा तूफान का असर
मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान का असर सप्ताह के आखिर तक बने रहने की संभावना है. इसके बाद मौसम धीरे-धीरे सामान्य हो सकता है. आइएमडी ने तमिलनाडु के लिए भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, क्योंकि चक्रवात 'मुरसु' और तेज हो रहा है और तट के करीब पहुंच रहा है. जहां कई राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, वहीं दिल्ली-एनसीआर में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. हालांकि, इस पूरे क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) अभी भी खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है.

यह भी पढ़िएः ‘मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो!’ दिल्ली में लाल हिट जनता पार्टी ने किया मार्च

 

Published at : 02 Nov 2026 10:05 AM (IST)
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Cyclone Telangana Weather TELANGANA
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