एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ ऊर्जा संकट से जूझते देश के बीच अब मौसम भी लोगों की टेंशन बढ़ाने वाला है. मौसम विभाग ने 19 मई को यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए बारिश तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. करीबन 70 से 80 KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है. IMD ने किसानों और मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग की मानें तो नॉर्थ इंडिया में बारिश और तूफान का दौर जारी रह सकता है. साथ ही आकाशीय बिजली और गिरने की भी आशंका जताई गई है.

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वहीं, पहाड़ी इलाकों के लिए अगले कुछ दिन आफत वाले रहेंगे. अगर आप लोग यात्रा पर जा रहे हैं, तो एक बार मौसम के बारे में चेक जरूर करें. इसके अलावा नॉर्थ इस्टर्न उत्तर प्रदेश में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हो रहा है. यह इलाका बिहार से भी सटा हुआ है. इसके अलावा दक्षिणी तटीय इलाके जिनमें आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है.

मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्य बिंदु



दक्षिण-पश्चिम मानसून आज, 18 मई 2026 को दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और… pic.twitter.com/r6LLZZpkVF — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 18, 2026

देश के राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

IMD के मुताबिक, देश के 17 राज्यों में मौसम का हाल ठीक नहीं रहेगा. यहां तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन आंधी चलने की प्रबल संभावना है. इनमें यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल, यूके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, असम त्रिपुरा, नागालैंड, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु शामिल हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सतही हवा के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. यहां हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर तक रह सकती है.

बिहार में 19 और 20 मई को तेज बारिश और आंधी की संभावना है. इनमें गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जैसे इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. इनसे इतर अन्य राज्यों की बात करें, तो 19 मई को हल्की बारिश और सतही हवा चलने का अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया है. यहां तापमान 19 मई को 43 डिग्री रहने की अनुमान है.

इसके अलावा झारखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिम बंगाल में भी आंधी बारिश का मौसम रहने की संभावना है. उत्तराखंड में भी भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. हिमाचल में 21 मई को आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब में 19 मई को तेज गर्मी और लू की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान में हीटवेट चलने की चेतावनी जारी की गई है. मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है.

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