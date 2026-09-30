दिल्ली, यूपी-बिहार...16 राज्यों में बारिश, महानगरों में क्या होगा? IMD की भविष्यवाणी

गुलाबी ठंड की दस्तक के बीच मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो रही है. तापमान कम होने के चलते लोगों को हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है. इसी बीच मौसम विभाग ने मंगलवार (30 सितंबर) को दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है.

राजधानी दिल्ली में मौसम ने फिर करवट ली है. तेज धूप और उमस के बाद अब लोगों को सुबह- शाम हल्की ठंडी हवाओं का एहसास होने लगा है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है. IMD के मुताबिक आज भी दिल्ली में मौसम सुहावना रहेगा, हालांकि कई जगह हल्की बारिश हो सकती है. दिल्ली में तापमान 33 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा.

यूपी का मौसम

वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. मंगलवार को भी कई जगहों पर बारिश के आसार हैं. गोंडा, बहराइच, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, उन्नाव, सीतापुर और कन्नौज में बारिश व बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी यूपी के बरेली, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, रामपुर और मुरादाबाद जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है.

बिहार से केरल तक बारिश

बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है. बुधवार को कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 3-5 अक्टूबर के बीच यहां आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आज कई जगहों पर बारिश होगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है.

प्रमुख शहरों का तापमान

राजधानी दिल्ली में बुधवार को तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई का तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा. कोलकाता का तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस और आसमान धुंधला रहेगा. चेन्नई का तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

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