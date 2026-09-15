जाते-जाते फिर लौटेगा मॉनसून, दिल्ली से बंगाल तक बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट

मॉनसून के आखिरी चरण में एक बार फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है. कई राज्यों में भारी बारिश और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है. पहाड़ों में लैंडस्लाइड की संभावना जताई गई है. आंधी के चलते आंध्रप्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बंगाल की खाड़ी में तेज हवा चलने की चेतावनी है जिसका असर पूर्वी भारत में देखने को मिल सकता है. कई राज्यों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार (15 सितंबर) को यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान तेज आंधी के चलते किसानों को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज मध्यम से भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली में 15 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा.

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक बादलों की सक्रिया बढ़ने और अरब सागर में नमी के चलते यूपी में अगले 48 घंटे में कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आएगी. बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में सोमवार को हल्की बूंदाबांदी हुई. बलिया, गोरखपुर, बांदा, झांसी, उरई और बरेली में गरज चमक के साथ बूंदें पड़ीं.

बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग ने मंगलवार को यूपी के 44 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना जताई है. मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसूनी ट्रफ लाइन के एक बार फिर उत्तर की ओर खिसकने के संकेत हैं. इस कारण अगले 2-3 दिन तराई, मध्यांचल और पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं. 19 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क होने की संभावना है.

बिहार में कहां-कहां बारिश

यूपी से सटे बिहार के औरंगाबाद, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, गया, गोपालगंज. पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और बेगूसराय में आज भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी. पटना में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा.

उत्तराखंड का हाल

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी. देहरादून में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

ये भी पढ़ें

BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि है कि...'