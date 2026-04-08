अगले 24 घंटे भारी! दिल्ली समेत उत्तर भारत में तूफान-ओलावृष्टि का अलर्ट, फिर अचानक बढ़ेगा तापमान

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है. IMD ने अगले 24 घंटों के लिए कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. इसके बाद मौसम साफ होते ही तापमान में तेज उछाल की चेतावनी भी दी गई है. IMD के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव के मुताबिक, 'उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम गतिविधियों को बढ़ा रहा है.' यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक मौसम अस्थिर बना हुआ है.

पहाड़ों में बारिश, मैदानों में आंधी-ओले

अखिल श्रीवास्तव ने बताया, 'अगले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.' वहीं मैदानी इलाकों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है. IMD ने 8 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो इस बात का संकेत है कि मौसम का असर सामान्य से ज्यादा हो सकता है.

पूर्वी भारत में तेज हवाओं का खतरा

पूर्वी राज्यों में भी मौसम का असर कम नहीं है. IMD ने बताया, 'झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 50–60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हवा की रफ्तार इससे भी ज्यादा हो सकती है.' यह स्थिति फसलों और दैनिक जीवन दोनों पर असर डाल सकती है.

कल से बदलेगा मौसम, बढ़ेगी गर्मी

IMD के अनुसार यह खराब मौसम का दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा. 8 अप्रैल के बाद मौसम गतिविधियां कम हो जाएंगी और मैदानी इलाकों में अगले पांच दिनों तक सूखा मौसम बना रहेगा, लेकिन राहत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी. मौसम साफ होते ही तापमान तेजी से बढ़ेगा. खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में तापमान 6–8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

दक्षिण और पश्चिम भारत का हाल

दक्षिण भारत में भी गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है. IMD ने तमिलनाडु और केरल के लिए अगले दो दिनों तक ‘हॉट एंड ह्यूमिड’ यानी गर्म और उमस भरे मौसम का अलर्ट जारी किया है. वहीं गुजरात में 10–11 तारीख के आसपास तापमान बढ़ने और गर्म-उमस भरी स्थिति बनने की संभावना जताई गई है.

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