अगले 2 हफ्तों (16 से 29 अप्रैल 2026) तक देशभर में मौसम का रुख तेजी से बदलने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपना विस्तृत पूर्वानुमान जारी करते हुए साफ संकेत दिया है कि अलग-अलग इलाकों में मौसम का मिजाज एकदम अलग रहने वाला है, कहीं बारिश और राहत देगी तो कहीं भीषण गर्मी और लू लोगों की परेशानी बढ़ाएगी.

पिछले हफ्ते उत्तर भारत में आंधी-तूफान की गतिविधियां कम होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी गई. वहीं पूर्वोत्तर और कुछ पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हुई. IMD के अनुसार पूरे देश में साप्ताहिक बारिश सामान्य से करीब 46 फीसदी कम रही, जबकि प्री-मानसून सीजन में अब तक कुल बारिश सामान्य से 14 फीसदी ज्यादा दर्ज की गई है.

पूर्वोत्तर में बारिश

इस हफ्ते यानि (16 से 22 अप्रैल) तक पूर्वोत्तर सबसे ज्यादा हलचल भरा रहेगा. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश भी संभव है. इसके साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा. IMD की तरफ से मिजोरम में एक-दो जगह ओले पड़ने की आशंका जताई गई है.

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना

उत्तर-पश्चिम में भी मौसम थोड़ा सक्रिय रहेगा. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. 17 अप्रैल के आसपास पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक के आसार बन रहे हैं. पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी अलग-अलग दिनों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कुछ जगहों पर तो आंधी 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

कहां-कहां चलेगी लू

IMD द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में 16 से 20 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी दी गई है. महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी के साथ उमस भी सताएगी. फिलहाल देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है. कई जगह यह सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा है. उत्तर-पश्चिम में तापमान ज्यादा नहीं बदलेगा, जबकि मध्य भारत में पहले हल्की बढ़ोतरी के बाद थोड़ी सी गिरावट आ सकती है.

23 से 29 अप्रैल तक पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है. बाकी देश में मौसम ज्यादातर शुष्क रह सकता है. मध्य और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा और कहीं-कहीं हल्की लू भी जारी रह सकती है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ, हरियाणा-मध्य प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती सिस्टम और अलग-अलग ट्रफ लाइनें इन सब बदलावों के पीछे का कारण हैं.

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