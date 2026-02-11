हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Update: वेलेंटाइन डे पर आंधी, बिजली और बारिश का ट्रिपल अटैक! दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update: वेलेंटाइन डे पर आंधी, बिजली और बारिश का ट्रिपल अटैक! दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update Today: IMD ने उत्तर भारत में 13 और 16-17 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. जानें दिल्ली, यूपी, बिहार और पहाड़ी राज्यों का मौसम अपडेट.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 11 Feb 2026 07:38 AM (IST)
देश के कई हिस्सों में अब ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है. सुबह के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में तापमान बढ़ने से ठंड कम हो जाती है. हालांकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि आने वाले दिनों यानी वेलेंटाइन वीक में उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. 

मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16-17 फरवरी को 3 वेस्टन डिर्स्टबेंस एक्टिव होंगे. इनके कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित कुछ पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, आंधी आने और बिजली गिरने की भी आशंका है. 16 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम बदल सकता है. यहां कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.

पहाड़ी इलाकों में बनी रहेगी ठंड

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी इलाकों में ठंड अभी जारी रहेगी. वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है. इन राज्यों में फिलहाल बारिश की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, लेकिन सुबह-शाम हल्का कोहरा रह सकता है.

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में 11 से 13 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है. सुबह के समय हल्का कोहरा रह सकता है. अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रह सकता है.

उत्तर प्रदेश का हाल

उत्तर प्रदेश में वेस्टन डिर्स्टबेंस का ज्यादा असर नहीं दिखेगा. 11 फरवरी की सुबह हल्का कोहरा रह सकता है. न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. अगले तीन दिनों में तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है. कुल मिलाकर, पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन हल्की ठंड और कोहरा बना रहेगा. कुल मिलाकर, मैदानी इलाकों में जहां ठंड कम हो रही है, वहीं वेस्टन डिर्स्टबेंस की वजह से उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल सकता है.

Published at : 11 Feb 2026 07:38 AM (IST)
विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
बॉलीवुड
The Manipur Diaries Trailer Out: मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
बॉलीवुड
The Manipur Diaries Trailer Out: मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
Video: छलनी टूटने पर ना हो परेशान, इस महिला ने बता दिया आटा छानने का अनोखा तरीका, वीडियो वायरल
छलनी टूटने पर ना हो परेशान, इस महिला ने बता दिया आटा छानने का अनोखा तरीका, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
First Satellite In Space: किस देश ने‌ अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा था सैटेलाइट, जानें क्या था इसका मकसद?
किस देश ने‌ अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा था सैटेलाइट, जानें क्या था इसका मकसद?
EPFO लॉन्च करने जा रहा नया ऐप, जानिए इसमें मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?
EPFO लॉन्च करने जा रहा नया ऐप, जानिए इसमें मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?
भारत-पाक T20 मैच पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'धमकी मत दो अगर उस पर...'
'धमकी मत दो अगर उस पर अड़े रहने की ताकत न हो', भारत-पाक T20 मैच पर बोले CM उमर अब्दुल्ला
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
