Weather Forecast: सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी

Weather Update Today: IMD ने 17 और 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 16 Feb 2026 06:55 AM (IST)
सर्दी कम होने के साथ ही एक बार फिर उत्तर भारत के मौसम में बदलाव आने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 17 और 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. 18 से 19 फरवरी को मध्य प्रदेश में भी गरज-चमक की संभावना जताई गई है. इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 17 से 19 फरवरी के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

दिल्ली का मौसम
दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो आज सोमवार (16 फरवरी) को मौसम साफ रहेगा. सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम 11 से 13 डिग्री के बीच रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक कल राजधानी में घने बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय कोहरा भी छाया रहेगा. अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री के आसपास रहेगा. 

यूपी में बढ़ेगा पारा
उत्तर प्रदेश में मौसम फिर करवट लेने जा रहा है. बीच-बीच में एक्टिव होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में बादल, बूंदाबांदी और तेज हवाएं मौसम में अस्थायी बदलाव ला सकती हैं. राजधानी लखनऊ में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. आने वाले 15 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. इसके चलते पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक आज सोमवार सुबह से आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सुबह और रात के समय ठंडक बनी रहेगी, जबकि दोपहर में गर्मी का अहसास होगा. 

अगले दो से तीन दिनों तक कोई मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी रहेगी. आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 और 18 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

बिहार में कैसा है मौसम
यूपी से सटे बिहार में मौसम अब सामान्य हो रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह हल्की धुंध दिख सकती है जबकि दिन में धूप निकलेगी, जिससे मौसम गर्म रहेगा. तापमान में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होगा. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मिड फरवरी तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है. कुछ जगहों पर सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है.फिलहाल राज्य का न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री के आसपास पहुंच गया है. 

‘भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि...’, गोरखपुर में आयोजित सभा में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

Published at : 16 Feb 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Weather IMD UP Rain DELHI
Embed widget